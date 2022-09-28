Politico: ЕС смягчит санкции на цемент и удобрения из РФ, но введет потолок цен на нефть

Послы стран — членов Европейского Союза сегодня предложат Еврокомиссии ввести потолок цен на российскую нефть и другие новые санкции. При этом предполагается смягчить ограничения на поставки российских удобрений и цемента, пишет издание Politico Playbook.



«Это do ut des», — сказал один из собеседников издания. Европейский чиновник таким образом сослался на формулу римского права Do, ut des («Я даю с тем, чтобы и ты дал»).



После введения новых санкций на импорт нефти из РФ судоходным и страховым компаниям окажется запрещено транспортировать или страховать российскую нефть, если цена, по которой она продается, превышает «максимальную стоимость».

Этим пределом станет цена, по которой российская нефть продается в государствах Азии — она примерно на 30% ниже, чем в Европе. Аналогичные ограничения планируют ввести и союзники Евросоюза, включая Великобританию.

Источники Politico Playbook также сообщили, что Кипр, Мальта и Греция, которые долгое время не поддерживали «нефтяные ограничения», предварительно их согласовали при условии, что им компенсируют все потери.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет ускорить введение потолка цен на российскую нефть из-за решения Президента РФ Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию на фоне эскалации боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине.