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Экономика
5 октября 2022  16:59

Страны ОПЕК+ одобрили резкое сокращение добычи нефти

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Страны ОПЕК+ одобрили максимальное сокращение добычи, а именно на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Reuters заявило, что мониторинговый комитет межправительственной организации поддержал резкое сокращение. При этом агентство не уточняло, на какой период вводится изменение.

Ранее источники сообщали, что члены Россия, Саудовская Аравия и другие страны – члены ОПЕК+ на заседании в среду объявят о значительном сокращении нефтедобычи.

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