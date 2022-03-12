Европейская ассоциация университетов приостановила членство КФУ в организации

Европейская ассоциация университетов (EUA) решила приостановить членство в организации Казанского федерального университета и еще 11 российских вузов. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В заявлении организации отмечается, что такое решение принято из-за поддержки Союзом ректоров России специальной военной операции на Украине.

Приостанавливается членство тех университетов, руководители которых подписали декларацию Союза ректоров. Этот документ «диаметрально противоположен европейским ценностям, которым они следовали при вступлении в EUA», подчеркивается в сообщении.

Таким образом, 12 российских вузов окажутся отстранены от членства в ассоциации до тех пор, пока они снова не станут придерживаться европейских ценностей.

Помимо КФУ, санкции организации коснулись Балтийского федерального университета имени Канта, Финансового университета при Правительстве РФ, Университета ИТМО, МГИМО, Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, Российского государственного гуманитарного университета, Южного федерального университета, Томского политехнического университета и Томского государственного университета.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.