Клишас потребовал зеркального ответа на запрет въезжать в ЕС на личных авто

Сенатор Андрей Клишас

Фото: vk.com/andreyklishas

Запрет въезжать в страны Европейского Союза на зарегистрированных в России личных автомобилях представляет собой «дискриминацию на основании паспорта» и требует симметричного ответа. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Член Совета Федерации также заметил, что подобные ограничения подтверждают — антироссийские санкции «направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов».

Ранее Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционного списка номер XXI запрещены.

Таким образом, въезд в страны союза на зарегистрированных в России авто может рассматриваться как запрещенный импорт. Впрочем, каждая страна самостоятельно принимает решения о применении этих рестрикций. Пока случаи изъятия машин с российскими номерами фиксировались только в Германии.