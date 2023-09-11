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Клишас потребовал зеркального ответа на запрет въезжать в ЕС на личных авто
Запрет въезжать в страны Европейского Союза на зарегистрированных в России личных автомобилях представляет собой «дискриминацию на основании паспорта» и требует симметричного ответа. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Член Совета Федерации также заметил, что подобные ограничения подтверждают — антироссийские санкции «направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов».
Ранее Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционного списка номер XXI запрещены.
Таким образом, въезд в страны союза на зарегистрированных в России авто может рассматриваться как запрещенный импорт. Впрочем, каждая страна самостоятельно принимает решения о применении этих рестрикций. Пока случаи изъятия машин с российскими номерами фиксировались только в Германии.
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