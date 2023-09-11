Медведев предложил приостановить дипломатические «сношения» с ЕС

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Приостановить на время дипломатические «сношения» с ЕС и вывезти весь персонал дипведомств в Россию предложил в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что тогда «придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны», намекнув при этом, что эвакуация посольства предвещает определенные события.

Причиной для прекращения дипотношений Медведев назвал высказывания европейских политиков, в которых они называют россиян людьми второго сорта: «Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью».

«Как там у Булгакова: "Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные". И это решение – явно не кара для "преступного агрессивного режима в Кремле". Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», – написал зампред Совбеза РФ.

Напомним, ранее Медведев предрек Вашингтону ядерное повторение трагедии 11 сентября, к которому может привести высокомерие Запада и их хозяев из США, выдвигающих санкции и разделяющих людей на неприкосновенных американцев и «остальных».