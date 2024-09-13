Евгений Варакин избран главой Верхнеуслонского района

В Верхнем Услоне состоялось пятьдесят первое заседание Совета депутатов, на котором обсуждался ключевой вопрос — избрание главы муниципалитета. В его работе принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Единогласным решением народных избранников на должность главы был избран Евгений Варакин.

«Хочу поблагодарить всех за оказанное доверие. Убежден, вместе мы сможем воплотить все наши идеи в жизнь и сделать наш район ещё лучше», — отметил он.

С назначением на должность от республиканского Правительства Варакина поздравил Роман Шайхутдинов.

«Уверен, это событие станет важным этапом к новым свершениям и улучшению жизни территории», — убежден заместитель Премьер-министра РТ.

Евгений Варакин в течение двух лет на посту вице-премьера РТ занимался восстановлением мирной жизни в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном Луганской народной республики. В июне этого года он стал исполняющим обязанности, а в июле — полноценным руководителем исполкома Верхнеуслонского района РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнем Услоне начнут строить Город электронной коммерции.

Материал подготовлен при участиии Сергея Толмацкого