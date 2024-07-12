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Варакин официально вступил в должность главы исполкома Верхнеуслонского района
Евгений Варакин официально вступил в должность руководителя исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района. Такое решение единогласно принято местными депутатами на 48-м заседании Совета района. В его работе также приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Раиса Татарстана Ильнур Гарипов и секретарь Госсовета республики Лилия Маврина.
В своей речи Евгений Варакин обозначил задачи и проблемы, которые предстоит разрешить. Над большей частью из них он уже начал начал работать еще будучи в статусе исполняющего обязанности руководителя. Среди приоритетов: строительство водозабора в селе Лесные Моркваши, участие в республиканских и федеральных проектах и программах, поддержка сельского хозяйства, запуск промышленных парков. Отдельно Варакин отметил важность оказания всесторонней помощи участникам СВО и их семьям.
В работе новый руководитель исполкома Верхнеуслонского района намерен использовать свой богатый опыт работы в Казани, а также на новых российских территориях — два последних года Евгений Варакин занимался восстановлением мирной жизни в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном.
«При вашей поддержке, при поддержке наших жителей и глав поселений – всей нашей команды я готов работать на благо района засучив рукава, приложив для этого все свои силы и возможности», — отметил он в своем выступлении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнем Услоне начнут строить Город электронной коммерции.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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