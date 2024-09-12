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Евгений Варакин возглавил Верхнеуслонское сельское поселение
На сорок четвёртом заседании Совета депутатов был избран новый глава Верхнеуслонского сельского поселения — им стал Евгений Варакин. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.
Евгений Варакин, известный своей активной позицией, сказал, что готов принять новые вызовы и задачи.
Присутствовавшие с теплотой поздравили нового руководителя. Все пожелали ему успехов в этой нелёгкой и ответственной миссии, надеясь на положительные изменения в селе.
Завтра депутаты изберут главу Верхнеуслонского муниципального района.
Евгений Варакин в течение двух лет на посту вице-премьера РТ занимался восстановлением мирной жизни в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном Луганской народной республики. В июне этого года он стал исполняющим обязанности, а в июле — полноценным руководителем исполкома Верхнеуслонского района РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнем Услоне начнут строить Город электронной коммерции.
Материал подготовлен при участиии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ
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