Евгений Варакин возглавил Верхнеуслонское сельское поселение

На сорок четвёртом заседании Совета депутатов был избран новый глава Верхнеуслонского сельского поселения — им стал Евгений Варакин. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

Евгений Варакин, известный своей активной позицией, сказал, что готов принять новые вызовы и задачи.

Присутствовавшие с теплотой поздравили нового руководителя. Все пожелали ему успехов в этой нелёгкой и ответственной миссии, надеясь на положительные изменения в селе.

Завтра депутаты изберут главу Верхнеуслонского муниципального района.

Евгений Варакин в течение двух лет на посту вице-премьера РТ занимался восстановлением мирной жизни в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном Луганской народной республики. В июне этого года он стал исполняющим обязанности, а в июле — полноценным руководителем исполкома Верхнеуслонского района РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнем Услоне начнут строить Город электронной коммерции.