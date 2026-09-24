Europe 1: Франция планирует отправить военных на Украину
Франция намерена отправить своих военных на Украину после заключения перемирия. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
По информации станции, объединенные силы, которые предполагается разместить на Украине в качестве гарантии безопасности, может возглавить Международный штаб НАТО. Планировщики рассчитывают направить военных на украинскую территорию как можно быстрее – в течение нескольких дней после прекращения огня.
Вместе с тем Europe 1 обращает внимание на то, что французских военных планируется разместить в отдалении от линии соприкосновения. Местами их дислокации станут стратегически важные точки, а заниматься они будут обучением, оснащением и восстановлением Вооруженных сил Украины. Кроме того, авиация должна будет обеспечивать безопасность воздушного пространства страны.
Радиостанция констатирует, что на данный момент остается неизвестным, контингенты какой численности страны – участники так называемой «Коалиции желающих» собираются направить на Украину. Впрочем, известно, что в общей сложности международные силы будут насчитывать несколько тысяч военнослужащих.
Франция и Великобританией являются сопредседателями «Коалиции желающих» – объединения из 30 поддерживающих Украину государств, которые разрабатывают гарантии безопасности для украинской стороны на случай достижения перемирия.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 22 сентября высказал мнение, что еще до наступления зимы в процессе урегулирования конфликта на Украине может быть достигнут прогресс. «Что-то серьезное случится до зимы», – сказал он тогда.