Представитель Дмитриева опроверг сообщения о трехсторонних переговорах в США

Сообщения украинских СМИ о будто бы запланированных трехсторонних переговорах России, США и Украины в Нью-Йорке не соответствуют действительности. Об этом сообщил представитель спецпосланника Президента России Кирилла Дмитриева.

«Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель дипломата, слова которого приводятся в Телеграм-канале спецпосланника.

Ранее о якобы готовящейся трехсторонней встрече, темой которой должно стать энергетическое перемирие, написало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Накануне агентство Reuters рассказало, что специальный представитель Президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев вылетел в Соединенные Штаты для переговоров со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По данным источников агентства, встреча спецпредставителей состоится на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Разговор будет посвящен вопросам, затронутым в ходе визита Уиткоффа и Кушнера в Москву в начале сентября, включая урегулирование конфликта на Украине, экономическое сотрудничество России и США, энергетическую проблематику.

Последние трехсторонние американо-российско-украинские переговоры проходили зимой этого года: в Объединенных Арабских Эмиратах 23–24 января и 4–5 февраля, в Швейцарии – 17–18 февраля. Следующий раунд консультаций 5–8 марта вновь должны были принять ОАЭ, однако, по информации украинской стороны, его отложили из-за начавшейся войны США и Израиля против Ирана (арабские государства Персидского залива тогда стали целью иранских атак).