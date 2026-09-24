news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 24 сентября 2026 15:59

Представитель Дмитриева опроверг сообщения о трехсторонних переговорах в США

Читайте нас в

Сообщения украинских СМИ о будто бы запланированных трехсторонних переговорах России, США и Украины в Нью-Йорке не соответствуют действительности. Об этом сообщил представитель спецпосланника Президента России Кирилла Дмитриева.

«Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель дипломата, слова которого приводятся в Телеграм-канале спецпосланника.

Ранее о якобы готовящейся трехсторонней встрече, темой которой должно стать энергетическое перемирие, написало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Накануне агентство Reuters рассказало, что специальный представитель Президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев вылетел в Соединенные Штаты для переговоров со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По данным источников агентства, встреча спецпредставителей состоится на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Разговор будет посвящен вопросам, затронутым в ходе визита Уиткоффа и Кушнера в Москву в начале сентября, включая урегулирование конфликта на Украине, экономическое сотрудничество России и США, энергетическую проблематику.

Последние трехсторонние американо-российско-украинские переговоры проходили зимой этого года: в Объединенных Арабских Эмиратах 23–24 января и 4–5 февраля, в Швейцарии – 17–18 февраля. Следующий раунд консультаций 5–8 марта вновь должны были принять ОАЭ, однако, по информации украинской стороны, его отложили из-за начавшейся войны США и Израиля против Ирана (арабские государства Персидского залива тогда стали целью иранских атак).

читайте также
Reuters: Дмитриев вылетел в Нью-Йорк на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
Reuters: Дмитриев вылетел в Нью-Йорк на переговоры с Уиткоффом и Кушнером
#Россия и США #спецоперация
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане увеличили размер денежной выплаты многодетным семьям взамен участка

В Татарстане увеличили размер денежной выплаты многодетным семьям взамен участка

23 сентября 2026

Ветеран СВО Владимир Павленков провел Урок мужества для студентов колледжа КАИ

24 сентября 2026
Новости партнеров