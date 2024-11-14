«Даже секунда может стоить жизни»: в Татарстане стало меньше ДТП, но больше погибших

Непристегнутые ремни безопасности, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде – именно эти нарушения чаще всего становятся причиной смертельных аварий на дорогах Татарстана

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы приводим цифры погибших, но, к сожалению, люди нас не слышат»

Непристегнутые ремни безопасности, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде – именно эти нарушения чаще всего становятся причиной смертельных аварий на дорогах Татарстана. По словам Главного Госавтоинспектора республики Рустема Гарипова, на дорогах Татарстана за этот год погибли 260 человек. В прошлом году за такой же период погибло на 27 человек меньше.

В 2657 ДТП, которые произошли за десять месяцев этого года, травмы получили 3223 человека.

«У нас идет снижение по количеству аварий и по самим пострадавшим, но уровень смертности превышает аналогичный период прошлого года. Мы всегда приводим цифры, но, к сожалению, люди нас не слышат. Может быть, нужно менять формат подачи информации, чтобы нас могли услышать», – рассуждает Рустем Гарипов.

Основные причины аварий все те же: столкновения, наезд на пешеходов, наезд на препятствие и выезд на полосу встречного движения.

Рустем Гарипов: «Из-за выезда на полосу встречного движения за 10 месяцев этого года в Татарстане произошло 206 ДТП, в которых погибли 89 человек, 350 получили ранения» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В одном ДТП по двое-трое погибших»

«Что касается встречных столкновений, то это одно из направлений, по которому мы ведем статистику. Когда есть записи на видеорегистраторах, которые записывают нарушения, мы часто видим, что водитель очень плавно выезжает на полосу встречного движения и совершает столкновение. В этой зоне и видимость хорошая, и обгон разрешен, и нет никаких запрещающих знаков, нет автомобиля, который он пытается обогнать. К сожалению, такие факты есть. Есть случаи, когда в одном ДТП по двое-трое погибших», – рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Из-за выезда на полосу встречного движения за 10 месяцев этого года в Татарстане произошло 206 ДТП, в которых погибли 89 человек, 350 получили ранения.

В Заинском районе по этой причине произошла авария, в которой погибли три человека. Водитель легковушки плавно выехал на встречную полосу. По словам водителя грузового автомобиля, он не смог избежать столкновения, произошел лобовой удар.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Пестречинском районе произошло такое же ДТП с погибшими. 26 августа водитель KIA в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Ладой». В результате пассажир «Лады» скончался.

«Иногда даже секунда может сыграть роковую роль»

«Мы не просто так затрагиваем эту тему, мы хотим донести до водителей, что если они чувствуют усталость, обязательно нужно остановиться и отдохнуть. Все, кто управляет автомобилями, прекрасно знают, что иногда и 15-20 минут хватает, чтобы отдохнуть и продолжить путь. При этом иногда та секунда, на которую водитель теряет бдительность и засыпает, может сыграть роковую роль», – сказал Рустем Гарипов.

Еще одно грубейшее нарушение ПДД – вождение в нетрезвом виде. Из-за нарушения ПДД водителями в состоянии опьянения произошло 158 ДТП, в которых 28 человек погибли и 202 получили травмы.

«Двадцать восемь погибших – это огромная цифра. Мы постоянно предупреждаем водителей, но этот бич мы не можем остановить. Более 600 водителей оштрафованы за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Автомобили изымаются, но и это водителей не останавливает», – отметил Главный Госавтоинспектор РТ.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«17-летний водитель сел за руль нетрезвым и стал причиной смертельного ДТП»

В Бугульминском районе 3 октября нетрезвый водитель «Лады» съехал в кювет, машина опрокинулась. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из автомобиля. С тяжелейшими травмами он был доставлен в больницу, где позже скончался.

10 ноября в Менделеевском районе 17-летний нетрезвый водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель KIA скончался. Водитель и два пассажира Renault с различными травмами госпитализированы.

«Двумя месяцами ранее он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и за то, что сел за руль без прав. Собранные материалы переданы в СК России по Республике Татарстан для принятия решения», – рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Рустем Гарипов напомнил, что федеральным законом предусмотрена конфискация автомобиля у водителей, которые совершили ДТП в нетрезвом состоянии.

700 наездов на пешеходов, 45 человек погибли

Из-за того, что водители и пассажиры не пристегиваются ремнями безопасности, в этом году в ДТП погибли 40 человек, 51 получил травмы.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»





«В Чистопольском районе водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и авто опрокинулось в кювет. Он не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из автомобиля. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу», – привел пример Рустем Гарипов.

Самой уязвимой категорией Гарипов назвал пешеходов. В этом году в Татарстане зафиксировано 700 наездов на пешеходов, в которых 45 человек погибли и 680 получили ранения.

В Менделеевском районе РТ водитель «Лады» сбил двух женщин-пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Одна женщина скончалась на месте, вторая получила травмы.

Десять детей погибли в авариях за этот год и 352 пострадали

За 10 месяцев этого года с участием детей до 16 лет произошло 329 ДТП, в которых 10 детей погибли и 352 получили травмы.

Из десяти погибших детей трое были пассажирами, трое – пешеходами, двое управляли мототранспортом и один велосипедист.

По словам Рустема Гарипова, в статистике нет ни одного случая, когда ребенок находился в детском автокресле в момент ДТП и погиб. Об этом взрослым стоит помнить, подчеркнул Главный Госавтоинспектор.

С 11 ноября в школах Казани начались информационно-игровые курсы по безопасности дорожного движения Фото: © «Татар-информ»

«В целях профилактики детской аварийности Госавтоинспекцией проводятся различные мероприятия как с детьми, так и со взрослыми. С 11 ноября в школах Казани начались информационно-игровые курсы по безопасности дорожного движения. Это наш совместный проект с БДД и Научным центром безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ. Курс реализуется уже четвертый год. Ранее его проводили только на базе школы профессий «Кидспейс» для детей 6-9 лет и обучили правилам безопасного поведения более 7 тысяч детей», – рассказал Рустем Гарипов.

В этом году автоинспекторы разработали отдельный блок для школьников постарше – для 5-6 классов, так как, по статистике, именно дети среднего школьного возраста чаще попадают в ДТП. Обучающие мероприятия запланированы в 17 школах Казани, на них побывают 1500 детей.

«Наша основная цель — сформировать у детей осознанное отношение к безопасности на дороге. Мы хотим, чтобы они не только знали правила, но и могли применять их в реальных ситуациях. В будущем году проведем курсы в районах республики», – напомнил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

В завершение Гарипов напомнил, что ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП, который в этом году пришелся на 17 ноября.