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Происшествия 11 ноября 2024 08:06

17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Татарстане

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17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Татарстане
Фото: Прокуратура РТ

В Менделеевском районе Татарстана накануне ночью 17-летний водитель автомобиля Renault Captur выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

ДТП произошло на 21-м километре трассы Ижевск - Пермь.

Как сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев, за рулем Kia Rio был 46-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются, на место выехал заместитель прокурора Рамиль Зайнутдинов.

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