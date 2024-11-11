17-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Татарстане

Фото: Прокуратура РТ

В Менделеевском районе Татарстана накануне ночью 17-летний водитель автомобиля Renault Captur выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

ДТП произошло на 21-м километре трассы Ижевск - Пермь.

Как сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев, за рулем Kia Rio был 46-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются, на место выехал заместитель прокурора Рамиль Зайнутдинов.