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В Татарстане легковушка опрокинулась в кювет: пассажир погиб, водитель в больнице
Сегодня в селе Данауровка Чистопольского района произошло смертельное ДТП.
Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в кювет, автомобиль опрокинулся на бок.
Водитель с травмами был доставлен в ЦРБ Чистополя, а его 48-летний пассажир скончался на месте. Выяснилось, что оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
Автоинспекторы напоминают: использование ремней безопасности в разы снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП.
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