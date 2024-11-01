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Происшествия 1 ноября 2024 09:28

В Татарстане легковушка опрокинулась в кювет: пассажир погиб, водитель в больнице

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Сегодня в селе Данауровка Чистопольского района произошло смертельное ДТП.

Как сообщают в Госавтоинспекции РТ, 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в кювет, автомобиль опрокинулся на бок.

Водитель с травмами был доставлен в ЦРБ Чистополя, а его 48-летний пассажир скончался на месте. Выяснилось, что оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Автоинспекторы напоминают: использование ремней безопасности в разы снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП.

Фото: Госавтоинспекция РТ

#ДТП
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