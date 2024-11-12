На трассе М7 в Менделеевском районе сбили двух пешеходов - один из них погиб на месте

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на 13-м километре трассы М7 в районе остановки Мунайка водитель автомобиля «Лада Веста» сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В результате ДТП 49-летняя женщина погибла на месте, вторую пострадавшую увезли в БСМП.

Отмечается, что участок дороги был оснащен разметкой и светофором, а также имел освещение. На место происшествия выехала прокурор Менделеевского района РТ Алсу Салахутдинова. По факту ДТП организована проверка.