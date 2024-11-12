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Происшествия 12 ноября 2024 19:43

На трассе М7 в Менделеевском районе сбили двух пешеходов - один из них погиб на месте

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Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на 13-м километре трассы М7 в районе остановки Мунайка водитель автомобиля «Лада Веста» сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

В результате ДТП 49-летняя женщина погибла на месте, вторую пострадавшую увезли в БСМП.

Отмечается, что участок дороги был оснащен разметкой и светофором, а также имел освещение. На место происшествия выехала прокурор Менделеевского района РТ Алсу Салахутдинова. По факту ДТП организована проверка.

#сбили пешеходов
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