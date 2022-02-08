В Казани оборудуют дополнительные снегоплавильные камеры, так как имеющихся не хватает для утилизации снега. Соответствующее поручение дал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, сообщает портал kzn.ru.

«Для утилизации снега в Казани построено семь снегоплавильных станций на 11 камер, но для своевременной уборки снега необходимо еще 12 снегоплавильных камер», — отметил мэр во время выездного совещания, прошедшего на снегоплавильном пункте по улице Несмелова.

При этом он уточнил, что пока «планируется построить до четырех камер, которые позволят своевременно вывозить снег с центральных улиц города». Сейчас каждый день в Казани утилизируют почти 9 тыс. тонн снега.

Всего с начала зимнего периода с казанских улиц вывезли почти 720 тыс. тонн снега. На снегоплавильные станции поступает более 60% вывозимого снега, а остальной объем складируется на специальных свалках. По информации Комитета внешнего благоустройства исполкома города, свободной территории для этого «практически уже нет».

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров заметил, что новые камеры значительно ускорят регламентное время выгрузки снега и упростят проведение технических работ. Пока на переработку 5 тонн снега уходит около двух минут. При этом обычно регламентные работы на снегоплавильных пунктах проходят раз в полтора месяца, но в этом году из-за большого количества снега их приходится проводить раз в неделю.

Кроме того, глава МУП «Водоканал» обратил внимание на необходимость модернизировать станцию на улице Несмелова. Еще одна приемная камера позволит увеличить объем утилизируемого снега вдвое — до 1,2 тыс. тонн в сутки. Также в текущем 2022 году в Казани совместно с МУП «Водоканал» будут определены места для строительства двух новых снегоплавильных пунктов производительностью 1700 тонн в сутки каждый.

Помимо этого, по данным Комитета внешнего благоустройства, для беспрепятственного отвода образовавшейся из растопленного снега воды необходима реконструкция уличных канализационных станций. В 2021 году были заключены контракты по ремонту аварийных участков ливневой канализации на улицах Несмелова, Декабристов и Краснококшайская, а также на вынос сетей ливневок по улице Серова.

В столице Татарстана работают телефоны горячих линий по уборке снега. Жители города могут обращаться как в районные администрации, так и в сервис «Открытая Казань». Снег и метели должны вернуться в республику уже завтра, о чем сообщало ИА «Татар-информ».