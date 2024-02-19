«Это значительный прогресс»: Казанские студенты об «Играх будущего»

Уже скоро в столице Татарстана официально стартуют «Игры будущего» — событие на стыке спорта и компьютерных игр, первые соревнования проходят уже сегодня. Студенты университетов Казани рассказали о своих ожиданиях от мероприятия.

«Я рада, что „Игры будущего“ проходят в нашем городе — столице Татарстана. Это сильно повлияет на него. Ну, и в целом это значительный прогресс. А сколько к нам людей сейчас приедут?! Сколько людей узнают о Казани как о городе, который развивается в плане киберспорта!» — заметила в разговоре с корреспондентом студентка Казанского государственного аграрного университета Арина Жиленкина.

Впрочем, другая студентка — Елизавета Копылова из Казанского федерального университета относится к «Играм будущего» нейтрально, «без излишнего интереса». Сама она посещать состязания не собирается, так как, по собственным словам, ничего не понимает в спорте. Вместе с тем Елизавету заинтересовал сам формат проведения игр: она уверена, что для тех, кто интересуется спортом и киберспортом, это будет одно из лучших мероприятий. Студентка пожелала всем игрокам удачи и удовольствия от участия.

«Молодцы, что развивают киберспорт, сам этим увлекался и что-то даже выигрывал. Узнал я о играх достаточно давно, когда сам был во всем этом. Меня больше всего впечатлило, что киберспорт все-таки стал потихоньку развиваться, но я считаю, что это должно происходить намного быстрее. Больше всего я жду соревнований по CS:2 и Dota 2. Это инновационный шаг, но есть к чему стремиться и как развиваться. Теперь больше людей будут понимать, что киберспорт — это тоже спорт и что обесценивать его не нужно», — отметил в свою очередь 22-летний житель Казани Дмитрий Леонтьев.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» официально откроется в Казани 21 февраля и продлится вплоть до 3 марта. Президент России Владимир Путин назвал эти соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире. Он сам и ряд лидеров зарубежных стран намерены посетить церемонию открытия. Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и предстоящие Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.