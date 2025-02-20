«Это уменьшит поток денег мошенникам»: глава МВД РТ про закон о периоде охлаждения

Президент России Владимир Путин 13 февраля подписал закон о введении «периода охлаждения» при выдаче кредитов. После вступления в силу нового закона будет усложнен процесс получения кредитов, что должно уменьшить поток денег на счета мошенников. Об этом на седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан рассказал министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.

«Если ранее обману подвергались граждане преклонного возраста, то сейчас потерпевшие значительно помолодели <...> На мой взгляд, здесь нужна многоуровневая профилактическая работа – и со школьниками, и с пожилыми гражданами. Относительно изменений, недавно Президент подписал закон о “периоде охлаждения”. Согласно этому закону, процесс получения кредита гражданином будет занимать больше времени. Если кредит выдается на сумму от 50 до 200 тысяч рублей, то “период охлаждения” составит около четырех часов, если свыше 200 тысяч – более 48 часов», – сообщил Дамир Сатретдинов.

«Татар-информ» рассказывал, что за 2024 год татарстанцы перечислили киберпреступникам почти 6 миллиардов рублей. Об отчете главы МВД по РТ читайте в материале.