Госдума приняла закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов гражданам

Госдума приняла закон, который вводит «период охлаждения» по потребительским кредитам, чтобы защитить граждан от мошенников, пишет РИА Новости. Закон был принят сразу во втором и третьем, заключительном, чтении.

Согласно документу, кредитные и микрофинансовые организации должны предоставлять займы в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей с минимальной отсрочкой в четыре часа, а для более крупных сумм — не менее двух суток. Кроме того, новые токенизированные (цифровые) карты с суммами свыше 50 тысяч рублей будут зачисляться лишь через 48 часов после их выпуска.

По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, злоумышленники пытаются заставить жертв торопиться с получением кредита и переводом средств. Исследования показывают, что людям достаточно нескольких часов, чтобы осознать происходящее и избавиться от психологического давления мошенников.

Во время второго чтения из-под «периода охлаждения» вывели кредиты, менее подверженные мошенничеству, например, автокредиты, ипотеку и займы с поручителями.