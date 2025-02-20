Миллиарды аферистам и депортация исламистов: глава МВД РТ отчитался перед депутатами

Татарстанцы с каждым годом все больше денег переводят мошенникам. Часть из них уходит на финансирование ВСУ и других террористических организаций. Сумма перечислений аферистам в прошлом году, которую сегодня назвал депутатам Госсовета глава МВД РТ, мягко говоря, немаленькая. Между тем республика в числе первых по пойманным киберпреступникам.





Депутаты собрались на седьмое заседание Госсовета РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстанцы перечислили киберпреступникам почти 6 миллиардов»

Счет украденных интернет-мошенниками денег у татарстанцев давно уже идет на миллиарды – за весь 2024 год аферисты украли у жителей РТ 5,72 миллиарда рублей. Такую цифру на седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан назвал министр внутренних дел Татарстана Дамир Сатретдинов.

«Меняется структура преступности, только за год удельный вес преступлений с использованием ИТ-технологий вырос с 48% до 57%. Сейчас ситуация отражает картину по России. Жители экономически развитых регионов, в число которых входит Татарстан, в первую очередь становятся объектами преступных посягательств», – рассказал Дамир Сатретдинов.

По словам министра внутренних дел РТ, страдают от такого рода преступлений как физические лица, так и юридические. В каждом отдельном случае ущерб варьируется от нескольких тысяч рублей до десятков миллионов.

«Сейчас мы имеем в нашем распоряжении опыт и ряд организационных решений, которые помогают нам в раскрытии подобного рода преступлений. На данный момент мы на первом месте по числу выявленных лиц, совершивших преступление в сфере информационных технологий. Также мы находимся на втором месте по России по количеству раскрытых преступлений в сфере ИТ», – рассказал Дамир Сатретдинов.

Всего за прошлый год в республике было расследовано 2445 преступлений в ИT-сфере, привлечены к ответственности по ним 1611 человек. 138 из задержанных были обнаружены полицейскими за пределами Татарстана.

«Мы привозим преступников из других регионов, часто выезжаем в командировки», – рассказал Дамир Сатретдинов.

Дамир Сатретдинов: «Стало меньше преступлений среди ранее судимых и несовершеннолетних. Также сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«15 из депортированных мигрантов были сторонниками радикального Ислама»

Несмотря на рост количества киберпреступлений, в целом прошлый год для Татарстана, по словам главы республиканского МВД, прошел удачно. Зарегистрировано было рекордно низкое количество преступлений против жизни и здоровья жителей республики. Практически на четверть сократилось количество убийств.

Преступлений против собственности – угонов, разбоев, грабежей, квартирных краж – тоже произошло меньше. Улицы Татарстана, подчеркнул министр, стали значительно безопаснее.

«Стало меньше преступлений среди ранее судимых и несовершеннолетних. Также сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», – рассказал Дамир Сатретдинов.

За прошлый год сотрудникам МВД Татарстана удалось вскрыть несколько ячеек экстремистских и террористических организаций.

«В ходе работы по противодействию террористической идеологии Колумбайн* были пойманы и привлечены к уголовной ответственности пять человек за подготовку вооруженных нападений на образовательные учреждения», – рассказал Дамир Сатретдинов.

Из незаконного оборота в прошлом году были изъяты 104 единицы огнестрельного оружия, 46 единиц самодельного оружия, 7 тысяч патронов и 21,5 кг взрывчатых веществ.

«За прошлый год было выявлено более 22 тысяч нарушений миграционного законодательства. Более 4 тысяч мигрантов выдворены за прошлый год за пределы РФ, более чем 5 тысячам въезд в Россию запретили. Пятнадцать из депортированных мигрантов были сторонниками радикального ислама», – рассказал Дамир Сатретдинов.

Депутат Николай Атласов поинтересовался, сколько на сегодня сотрудников не хватает республиканскому МВД и как решается этот вопрос Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сколько полицейских не хватает в РТ и какую долю занимают преступления мигрантов в общей статистике?»

После выступления были вопросы. Депутат Николай Атласов поинтересовался, сколько на сегодня сотрудников не хватает республиканскому МВД и как решается этот вопрос. По словам главы министерства, ситуация с нехваткой личного состава сегодня наблюдается по всей стране.

«На текущий день кадровая ситуация в органах внутренних дел как в Татарстане, так и по всей России остается напряженной. Значительный отток личного состава приводит к росту некомплекта. На конец прошлого года некомплект составлял 22,7% – это 4361 сотрудник. На конец февраля некомплект составляет уже 23,4%. Среди субъектов Приволжского федерального округа мы занимаем пятое место после Нижегородской области, Пермского края, Мордовии и Удмуртии. Наиболее сложная ситуация по некомплекту сейчас с конвойным подразделением, где не хватает более 36% сотрудников, ППС – также более 36% некомплекта. Не до конца укомплектованными остаются подразделения следствия и уголовного розыска, где не хватает около 30% сотрудников. Кроме того, не хватает около 30% участковых», – ответил Дамир Сатретдинов.

Депутат Эдуард Шарафиев спросил, какова ситуация с выявлением мошенников в сфере строительства индивидуального жилья в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Эдуард Шарафиев спросил, какова ситуация с выявлением мошенников в сфере строительства индивидуального жилья в Татарстане.

«В апреле прошлого года Главным следственным управлением МВД было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий. На сегодняшний день по данному уголовному делу задержаны и заключены под стражу двое, еще двое – под домашним арестом. Потерпевшими проходят 63 человека. Общий ущерб превышает 171 миллион рублей. Для расследования данного дела у нас создана следственно-оперативная группа. На сегодняшний день проходят строительные экспертизы», – ответил Дамир Сатретдинов.

Насколько сильно влияют преступления, совершенные мигрантами, на общую криминогенную обстановку в Татарстане, поинтересовался депутат Олег Николаев. Отвечая на этот вопрос, глава МВД РТ отметил, что ощутимого влияния на картину в целом они не оказывают.

«В последние годы процент преступлений, совершенных как иностранными гражданами, так и против них, остается небольшим. Они совершают в основном кражи – это около 30% от общего числа совершенных ими преступлений. Кроме того, это преступления, связанные с оборотом наркотиков и подделка документов. В конце прошлого года был принят ряд изменений в законодательстве. В основном они связаны с упорядочением миграционных процессов. До 30 апреля мигрантам дается возможность легализоваться, встать на миграционный учет. С 1 мая в отношении иностранных граждан будут применяться все меры, предусмотренные законодательством. С 5 февраля у нас работает реестр контролируемых лиц – с этого момента при предоставлении любой государственной услуги иностранного гражданина должны обязательно проверять по этому реестру», – объяснил министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.

* Запрещенное в России террористическое движение