Ущерб от IT-преступлений в Татарстане за 2024 год составил около шести миллиардов рублей

Продолжается рост преступлений с использование IT технологий. За год количество таких преступлений, по сравнению с прочими преступлениями, выросло с 48% до 57%. Об этом на седьмом заседании Государственного Совета Республики Татарстан рассказал министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов.

«Ситуация с преступлениями с использованием информационных технологий близка к средней по России. Ущерб от этих преступлений варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов. Общий ущерб от IT-преступлений превысил 5,72 млрд рублей», – рассказал Дамир Сатретдинов.