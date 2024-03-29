«Это не всегда судороги и пена изо рта»: неврологи развеяли пять мифов об эпилепсии

По общемировой статистике, порядка одного процента населения планеты страдает эпилепсией

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миф №1: Эпилепсией страдают только взрослые

В Татарстане диагноз «эпилепсия» стоит у двух тысяч детей и пяти тысяч взрослых. Однако вице-премьер республики Лейла Фазлеева подчеркнула, что эти цифры очень примерные, потому что есть недообследованные люди, а также есть и те, кому этот диагноз когда-то поставили по ошибке. По общемировой статистике, порядка одного процента населения планеты страдает этим недугом.

Эпилепсия может начаться с рождения. Болезнь принято считать детской, так как 75% пациентов заболевают в возрасте до 15 лет, из них половина – до года. А уже взрослые неврологи имеют дело с эволюцией заболевания и трансформацией приступов, которые начались еще в детском возрасте. Беда в том, что нередко у младенцев приступы зафиксировать почти невозможно, поэтому диагноз ставится гораздо позже.

Чаще этой болезнью страдают мужчины. Врачи объяснили, что представители сильной половины человечества ведут более рискованный образ жизни: любят экстрим, занимаются силовыми видами спорта, чаще получают травмы головы. Но это не значит, что эпилепсия появляется из-за этого, – эти факторы становятся спусковым крючком для старта заболевания. Проще говоря, мужчина изначально был предрасположен к эпилепсии, а полученная им черепно-мозговая травма спровоцировала ее начало.

В Татарстане диагноз «эпилепсия» стоит у двух тысяч детей и пяти тысяч взрослых. Однако Лейла Фазлеева подчеркнула, что эти цифры очень примерные Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Медики добавили, что, к сожалению, риск умереть у людей с эпилепсией выше в три раза.

У 90% пациентов, кому уже поставлен диагноз «эпилепсия», в роду такого заболевания не было. Хотя среди причин развития этого заболевания генетический фактор присутствует. Нередко на прием приходят родители с ребенком и убеждают врача в том, что ни у кого из родственников в обозримом прошлом эпилепсии не было. Врачи объясняют, что болезнь могла быть у кого-то из предков множество поколений назад.

Миф №2: От эпилептических припадков невозможно излечиться

Невролог имеет право поставить диагноз «эпилепсия» после просмотра видео приступа или содержательного рассказа очевидца, качественного проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ) и МРТ головного мозга, а также оценки генетического исследования.

Только после детального анализа данных всех исследований, изучения случая назначается терапия.

Невролог имеет право поставить диагноз «эпилепсия» после просмотра видео приступа или содержательного рассказа очевидца, качественного проведения электроэнцефалографии и МРТ головного мозга Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Самый главный миф, что эпилепсия неизлечима. Это не так», – подчеркнул эпилептолог, доцент кафедры детской неврологии КГМА Дмитрий Морозов.

По словам врача, благодаря таблеткам 70% пациентов излечиваются от приступов, еще 10% можно спасти с помощью операции. Это довольно сложная технология, когда хирурги по точной наводке неврологов удаляют часть мозга, из-за которой у пациента частые и тяжелые приступы.

По словам медиков, крайне важно, чтобы лечение было грамотно подобрано. И если оно не будет помогать в течение определенного времени, то его необходимо пересмотреть.

Еще одно заблуждение, что препараты от этого недуга надо принимать всю жизнь. На самом деле, терапию необходимо принимать лишь в течение определенного периода, который будет определен врачом.

Врач подчеркнул, что лекарства от эпилепсии не вызывают слабоумие, не вредят печени и привыкания к ним нет. Женщины с этим диагнозом, принимающие таблетки, могут выносить и родить здоровых детей.

По словам Дмитрия Морозова, благодаря таблеткам 70% пациентов излечиваются от приступов, еще 10% можно спасти с помощью операции Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Миф №3: Эпилепсия – это всегда судороги и пена изо рта

Ошибочно считать, что эпилепсия – это заболевание, характеризующееся только тем, что человек падает и у него случаются судороги. На самом деле, по словам врачей, это ряд синдромов. Приступы эпилепсии могут быть самыми разными.

«Существует перечень форм эпилепсии. Они очень разные – до 60 разных приступов. Необязательно, что человек в приступе эпилепсии упадет на землю и у него начнутся судороги», – заметила главный детский невролог ПФО, заведующая кафедрой детской неврологии КГМА Елена Морозова.

Например, могут быть когнитивные приступы – это внезапно появляющаяся картинка, которая может либо мешать пациенту, либо наоборот – будет ему приятна, но в этот момент у него будет происходить изменение сознания.

«Некоторые дети, которые плохо учатся, страдают от приступов эпилепсии, которые могут не замечать родители», – заметила Елена Морозова.

О приступе у младенца могут свидетельствовать хаотичные движения глазами. У детей постарше могут возникать стереотипно повторяющиеся состояния, например замирания на какое-то время.

«Родители обращаются к ребенку и видят, что он как будто несколько секунд отсутствует, это может быть очень короткий процесс», – объяснила доктор.

Елена Морозова: «Некоторые дети, которые плохо учатся, страдают от приступов эпилепсии, которые могут не замечать родители» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При эпилепсии, говорят врачи, такое поведение периодически повторяется в течение какого-то времени.

«С каждым пациентом я начинаю разговор с того, что: “Да, у вас такой диагноз. Но нам нужно еще определиться с формой, от этого будет зависеть лечение”», – отметила врач.

Миф №4: Во время приступа нужно засунуть ложку в рот или вытащить язык

Врачи подчеркнули, что большая ошибка – засовывать ложку в рот человеку и пытаться вытащить его язык изо рта во время приступа эпилепсии. Бытует мнение, что это нужно сделать обязательно, чтобы избежать западания языка или чтобы человек не откусил свой язык.

«Все начинают лезть в рот, это очень часто травмирует руки тому, кто лезет, и самого пациента. Поэтому ни в коем случае лезть в рот не нужно», – подчеркнул Дмитрий Морозов.

Во время приступа нужно положить пациента на бок, убрать все опасные предметы вокруг него, под голову подложить что-то мягкое. А дальше необходимо засечь время. Если приступ закончился в течение пяти минут, то скорая здесь не нужна. Если прошло четыре минуты, а приступ не заканчивается, лучше вызвать медиков.

Если прошло четыре минуты, а приступ не заканчивается, лучше вызвать медиков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Большинство приступов заканчивается за 2-3 минуты. Но бывают случаи, когда приступ длится и полчаса, и час и может привести к необратимым последствиям. Мозг страдает очень сильно, и восстановить его бывает невозможно», – отметил врач.

Напомним, сегодня в Казани на станции метро «Проспект Победы» женщина упала на пути. Сотрудники метрополитена помогли женщине выбраться, вызвали карету скорой помощи. Выяснилось, что у женщины случился эпилептический приступ.

Врачи подчеркнули, что очевидцы приступа не смогут остановить приступ сами, как бы им этого ни хотелось. Самое полезное, что они могут сделать, – снять приступ на телефон. Чтобы позже можно было показать неврологу.

«У меня вчера на приеме была семья: мама с ребенком. Приступы видела бабушка, а рассказывает мне мама. И получается, что это пересказ бабушкиного рассказа. Это очень сложно. Поэтому часто я звоню бабушкам в деревню и выясняю, как выглядел приступ», – отметил Дмитрий Морозов.

Многие взрослые говорят, что, когда был приступ, им было не до съемок. Однако именно благодаря видеофиксации в будущем врач сможет поставить правильный диагноз и назначить корректное лечение, которое поможет избавиться от приступов.

«После приступа важно оставаться с человеком. То есть может казаться, что приступ закончился: человек открыл глаза, двигается. Может показаться, что он адекватен. Но он может находиться в состоянии спутанного сознания, если он на улице – может выйти на проезжую часть, получить травмы. После приступа надо убедиться, что человек ориентирован в пространстве, во времени, в собственной личности. Позадавать ему вопросы, понять, что он адекватно отвечает, потому что после приступа спутанность сознания сохраняется достаточно долго. В идеале такого пациента проводить до дома», – добавил эпилептолог.

Многие думают, что люди с эпилепсией психически нездоровы. Однако это ошибка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №5: Больные эпилепсией – неадекватные, у них низкий интеллект

Из-за того, что люди мало знают об этом заболевании, оно обрастает мифами и легендами. И самое страшное, что пациенты сталкиваются с серьезным непониманием со стороны общества. Многие думают, что люди с эпилепсией психически нездоровы. Однако это ошибка.

«В большинстве стран мира пациенты с эпилепсией испытывают стигматизацию и дискриминацию. К сожалению, как и в средневековом обществе, до сих пор пациенты скрывают диагноз, потому что общество не информировано. То есть любые приступы воспринимаются как некая стигма. Окружающие думают, что человек неполноценный, что у него снижен интеллект, что он психически неадекватный. Надо этот стереотип разрушать», – подчеркнул Дмитрий Морозов.

Елена Морозова привела в пример пациента, которого недавно консультировала. Это 26-летний мужчина, который пришел на прием с женой. Эпилепсией он страдает с детства, но диагноз ото всех скрывает. Жена просила, чтобы он рассказал о своих приступах. Но парень молчит, вместо него видео приступов показывает жена. Приступы беспокоят его во сне, он их не замечает, но супруга сильно пугается и переживает за любимого.

Бояться диагноза не стоит, надо его принять и бороться с ним. И тогда приступы прекратятся Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Он не хочет даже произносить свой диагноз. Это типичный пример. Он когнитивно сохранен, у него все в порядке с мозгом, с работой. Но место его работы связано с определенными структурами – если узнают, что он болен, это будет поводом для увольнения», – отметила врач.

Эпилептолог подчеркнул, что нередко ущемляют и детей, у которых находят эпилепсию.

«У ребенка произошел однократный приступ. На нем ставят крест, отнекиваются, говорят забирать его из всех секций, уходить на домашнее обучение. Это неправильно! Потому что очень часто при доброкачественной форме эпилепсии нет никаких предпосылок, чтобы ребенок не учился и не занимался в секциях», – заметил Дмитрий Морозов.

По словам Елены Морозовой, бояться диагноза не стоит, надо его принять и бороться с ним. И тогда приступы прекратятся.

«Родителям хочется сказать: нет трагедии в диагнозе, есть проблема, которая может быть сегодня преодолена. Пациентам более старшего возраста не нужно стесняться этого заболевания, нужно его лечить», – заключила главный детский невролог ПФО.