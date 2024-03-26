В Татарстане с эпилепсией живут две тысячи детей

По статистике порядка одного процента населения страдают эпилепсией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«В Татарстане живет как минимум две тысячи детей с этим диагнозом», – отметила она.

Вице-премьер республики подчеркнула, что число больных примерное, потому что есть и те, кто не обращается к медикам, и диагноз у них не выявлен. Есть также и те, кому эпилепсию ставили ошибочно.

Главный детский невролог ПФО, заведующая кафедрой детской неврологии КГМА Елена Морозова добавила, что среди взрослых в республике порядка пяти тысяч больных.

Сегодня во всем мире проводится Фиолетовый день – день больных эпилепсией.