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В Казани на станции метро «Проспект Победы» на пути упала женщина
Сегодня в Казани на станции метро «Проспект Победы» на пути упала женщина. Об этом сообщают в «Метроэлектротрансе».
«Сотрудники вывели женщину с путей, соблюдая все меры предосторожности. Вызвали карету скорой помощи», – указано в телеграм-канале предприятия.
Детали происшествия и причины выясняются.
UPD. Выяснилось, что у женщины случился эпилептический приступ. Она упала на пути перед приходом электропоезда.
Сбой произошел в графике движения одного поезда, сейчас состав движется по расписанию.
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