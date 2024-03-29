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Происшествия 29 марта 2024 09:21

В Казани на станции метро «Проспект Победы» на пути упала женщина

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В Казани на станции метро «Проспект Победы» на пути упала женщина

Сегодня в Казани на станции метро «Проспект Победы» на пути упала женщина. Об этом сообщают в «Метроэлектротрансе».

«Сотрудники вывели женщину с путей, соблюдая все меры предосторожности. Вызвали карету скорой помощи», – указано в телеграм-канале предприятия.

Детали происшествия и причины выясняются.

UPD. Выяснилось, что у женщины случился эпилептический приступ. Она упала на пути перед приходом электропоезда.

Сбой произошел в графике движения одного поезда, сейчас состав движется по расписанию.

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