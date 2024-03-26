Эпилептолог развеял главные мифы об эпилепсии

При эпилепсии лекарства не нужно пить всю жизнь, а 80% пациентов могут излечиться от приступов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал эпилептолог, доцент кафедры детской неврологии КГМА Дмитрий Морозов.

«Первый и самый главный миф, что эпилепсия неизлечима. Это не так», – подчеркнул доктор.

По словам врача, благодаря таблеткам 70% пациентов излечиваются от приступов, еще 10% можно спасти с помощью операции.

Дмитрий Морозов отметил, что еще одним заблуждением является то, что пациенты с эпилепсией должны всю жизнь пить лекарства. На самом деле препараты необходимо принимать лишь в течение определенного периода, который будет назначен врачом.

Также многие уверены, что эта болезнь передается по наследству. И многие родители, приводящие к эпилептологу ребенка, не верят, что у их малыша может быть эта болезнь, ведь в роду у них ни у кого ее не было. Врач подчеркнул, что 90% пациентов не имеют наследственного фактора.

Наконец, еще несколько мифов связаны с лекарствами. Врач подчеркнул, что лекарства от эпилепсии не вызывают слабоумие, не сажают печень и привыкания к ним нет. При этом женщины с этим диагнозом, принимающие таблетки, могут выносить и родить здоровых детей.