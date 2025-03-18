«Это из памяти не стереть»: история ветерана СВО о службе и возвращении к мирной жизни

Ильнар Валиуллин из Новошешминска был мобилизован на спецоперацию в первой сентябрьской группе 2022 года. К тому времени он уволился из органов МВД по выслуге лет и устроился завскладом в нефтяную организацию ООО «Пионер».

Прослуживший много лет в органах правопорядка татарстанец не стал прятаться или собирать медицинские справки (хотя здоровье его было отнюдь не отменным), а оповестил семью и знакомых: «Надо – так надо. Если повестка пришла, значит, пойду». За три дня собрался и в составе группы из 11 человек старший сержант – пограничник отправился в Казань на боевое слаживание. Провожали бойцов всем районом.

После выдачи обмундирования мобилизованных ждали три недели военной подготовки. Затем тремя эшелонами вместе с военной техникой их отправили в Белгород. Две недели жили в палатках в ожидании распределения по войсковым частям. Конкретно за «ленточку» их отправили 2 ноября.

Ильнар попал во взвод материального обеспечения 1-го батальона мотострелкового полка №1234. Взвод располагался на «третьей линии», в его задачу входило снабжение бойцов «второй линии» и переднего края горячим питанием, сухпайками, другой провизией, печками.

Всё это привозилось со складов, а взвод распределял и на КАМАЗах и «Уралах» развозил по позициям. Территорию, где готовилась пища, бойцы маскировали. Место их дислокации охранял комендантский взвод.

Укрывались бойцы на заброшенном асфальтовом заводе. Осенними ночами было уже холодно. Спали на полу, раскладывая дощечки: нашли на заводе деревянные поддоны для кирпичей и разобрали их.

Что передний край совсем близко, постоянно напоминали стрельба и разрывы снарядов. Утро ставшего роковым дня началось с артиллерийского обстрела, бойцы едва успели укрыться. А после обеда внезапно прилетела ракета HIMARS и прицельно накрыла их позицию.

Ильнара отбросило на несколько метров и со всей силой ударило о стену здания, остальных посекло осколками. Двое погибли на глазах боевых товарищей. Снаряд разорвался, образовав в земле воронку глубиной в 5 метров.

Место дислокации было вычислено врагом и уничтожено вместе с бензозаправкой, топливом и машинами. ВСУ удалось это, выпустив следом вторую ракету.

Ильнар получил тяжелую контузию, которая повлияла на слух и речь. Он не мог говорить и абсолютно ничего не слышал. Новошешминца и его товарищей отправили в госпиталь. Впереди были долгие девять месяцев лечения в разных военных госпиталях страны.

Супруга Ильнара Вера рассказала, что со всеми родными ребят его взвода они общаются, даже создали свою группу, дружат семьями. Взвод Ильнара состоял в основном из уроженцев Чистопольского района и Казани. Ильнар навещает бывших боевых товарищей на их родине, ездил на годовщину гибели тех двоих бойцов. Фронтовое братство перешло в мирную жизнь.

«Вот так война нашу жизнь перевернула. За короткое время почувствовали, что такое война. Конечно, это из памяти не стереть», – говорят супруги.

Вера подчеркнула, когда Ильнар ушел на СВО, их семью никогда не оставляли в одиночестве. «Все поддерживали, все старались помочь, чем могли. Родные, друзья, соседи, коллектив на моей и его работе, РОВД и бывшие сослуживцы, пограничники из «Боевого братства», руководство района. Вместе с нами переживали это неспокойное и тяжелое для нас время. Опору я чувствовала всегда», – заверила она.

Вера пояснила, что у нее до сих пор спрашивают о наличии возможных проблем. Семьям участников СВО дают продуктовые наборы от исполкома сельского поселения, от предпринимателей, хозтовары. Детей бесплатно возят на ледовые шоу, в цирк, на премьеры кукольного театра. «Без внимания не оставляют, огромное сердечное спасибо за это», – поблагодарила Вера.

Семья Валиуллиных и сама занимается благими делами. В доме престарелых, где Вера работает старшей медсестрой, она постоянный инициатор акций помощи бойцам СВО. Считает своим долгом помогать ребятам там. Сотрудники дома-интерната вместе с подопечными делают окопные свечи, домашнюю лапшу, сухари, розжиги, оздоровительные травяные чаи, собирают вещи для детей-сирот ЛНР.

Все сестры Веры, родные и двоюродные, и их семьи участвуют в помощи бойцам: делают всё то же, плюс шьют постельное белья для госпиталей. Не отстают и родители. В этот раз мать Веры сшила новые простыни.

«Наша семья, прошедшая через это, понимает, как это важно – помочь им. Мы не можем оставаться в стороне. Вместе, сообща мы справимся», – уверены супруги.

Когда Ильнара комиссовали, прежнее место работы за ним сохранили. Сейчас после реабилитации Ильнар трудится второй год. Слух у него постепенно восстановился, речь тоже.

У завскладом работа мобильная. На месте сидеть даже минуты возможности нет: Ильнар отпускает материалы, принимает, ведет учет. Вера говорит, что по натуре он трудоголик и очень ответственный человек. Если что-то обещал – сделает.

Семьи ветеранов СВО постоянно курирует социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Новошешминском районе. От фонда Ильнару предложили путевку в один из российских реабилитационных центров. Таких по стране 12. Ильнар поставлен на очередь. Пока он не решается уезжать далеко от семьи. Но если возникнет острая нужда, то поедет, говорит жена.

После контузии и черепно-мозговой травмы, полученной на СВО, Ильнар ездит на медобследования. Как ветерану ОВД и СВО, ему выделяют путевки в санатории. В прошлом году отдыхал в здравнице по линии МВД по РТ. Ведь новошешминец 22 года служил в органах внутренних дел, отмечен многими наградами. Уволился по выслуге лет в звании майора.

А в преддверии Дня защитника Отечества Ильнара поощрили нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД по РТ», который ему вручил в Казани руководитель ведомства Дамир Сатретдинов.

Супруга отзывается об Ильнаре, как о хорошем семьянине и работящем муже.

Семья у них достаточно спортивная. Старший сын Адель учится в Казанской академии физкультуры, спорта и туризма на тренера по футболу, играет в команде Высшей лиги.

Вера с младшим сыном Акимом ежегодно участвует в массовых состязаниях «Лыжня России», «Кросс Татарстана». Как в личном зачете, так и в номинации «Самая спортивная семья» становятся победителями. Кроме того, четвероклассник Аким ходит в секцию плавания.

В этом году исполняется 20 лет, как Ильнар и Вера в браке. Конечно, они рады, что семья воссоединилась, пройдя через такие испытания. Их союз и раньше был очень крепким и дружным. Супруги уверены, что только любовь друг к другу помогает им преодолевать любые трудности и преграды.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.