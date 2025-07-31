«Это глаза и уши современной армии»: в Татарстане начался набор в подразделение БПЛА

Стать важным звеном Вооруженных Сил РФ, научиться управлять высокоточным оружием, которое играет важнейшую роль в поражении врага, смогут новобранцы подразделения БПЛА. В Татарстане объявлен набор будущих операторов беспилотников – их обучат всему необходимому. О деталях отбора читайте в репортаже «Татар-информа».





В Татарстане стартовал набор на военную службу по контракту специалистов по БПЛА

Фото: © «Татар-информ»

«За этот год мы отправили на военную службу по контракту уже более 8 тысяч человек»

В Татарстане стартовал набор на военную службу по контракту специалистов по БПЛА. Сейчас это направление пользуется большой популярностью среди желающих отправиться на СВО и очень необходимо на передовой. Современная тактика ведения боя требует использования техники – беспилотники играют одну из важнейших ролей в успехе проведения боевой задачи, рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани Андрей Козлов.

«Мы проводим отбор на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции в основном для нашего Центрального военного округа. Подписавшие контракт проходят через учебные полки резерва. За этот год мы отправили на военную службу по контракту уже более 8 тысяч человек. Это достаточно большое количество. Задание, установленное Министерством обороны РФ, мы выполняем с опережением графика. В прошлом году в Татарстане подписали контракт более 12 тысяч человек – мы завершили 2024 год с перевыполнением плана», – рассказал Андрей Козлов.

По его словам, примерно половина от всех подписавших контракт в республике – жители других регионов страны. Чаще всего тех, которые граничат с Татарстаном.

«У нас высокие выплаты, поэтому к нам выгоднее прийти. Мы принимаем людей из всех регионов России, помогаем с документами, решаем сопутствующие вопросы. Поэтому тем, кто принял это серьезное решение, проще обратиться к нам за подписанием контракта», – подчеркнул он.

Андрей Козлов: «За этот год мы отправили на военную службу по контракту уже более 8 тысяч человек. Это достаточно большое количество» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Работать новобранцы будут с «Ланцетами», «Орланами», «Элеронами»

В настоящий момент идет набор в подразделение БПЛА – это очень важное и интересное направление. В нашем Центральном военном округе сформировался полк беспилотных летательных систем. Этот полк сейчас расширяют, добавили новые вакантные должности и приглашают граждан для прохождения там военной службы.

Набор проводится в отделения дальнего и ближнего действия, управления БПЛА коптерного типа и FPV-дронов. Работать новобранцы будут с дронами «Ланцет», «Орлан», «Элерон» и другими современными беспилотниками.

«Будут сформированы разные учебные группы, так как принцип управления на аппаратах различается. Например, при работе с FPV-дронами подключается вестибулярный аппарат – управлять ими нужно в очках виртуальной реальности, а это не каждому под силу», – отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани.

Обучать контрактников будут и работе с «Геранями» – учеба будет проходить на заводах, где их производят, либо в специальных центрах.

Набор проводится в отделения дальнего и ближнего действия, управления БПЛА коптерного типа и FPV-дронов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В это подразделение нужны те, кто уже имеет боевой опыт и увлекается электротехникой»

Андрей Козлов также добавил, что требования для кандидатов такие же, как и для всех желающих подписать контракт, но предпочтения будут отдавать тем, кто обладает определенным набором навыков.

«Конечно же, прежде чем отправиться на службу, военнослужащие пройдут подготовку. Хотелось бы принять в это подразделение тех, кто уже имеет боевой опыт, и тех, кто увлекается электротехникой. Предпочтения также будет отдаваться кандидатам, которые имеют опыт в компьютерных играх, – это позволяет быстрее обучиться и освоить владение БПЛА», – рассказал он.

Наличие опыта службы в армии не обязательно. Ждут на службу преимущественно молодых специалистов вы возрасте до 40 лет, но исключение могут сделать тем, кто имеет хороший нужный опыт.

«Также мы будем смотреть на состояние здоровья – набирать будем тех, кто имеет группу “А” и “Б”. Для эффективного выполнения задач нужно хорошее физическое состояние», – рассказал он.

Набрать в подразделение планируют не более 50 человек, добавил начальник пункта отбора на военную службу.

«Понимаю, что сейчас пора отпусков, но возможно, в сентябре мест уже не будет и попасть на службу в это подразделение уже будет невозможно. Многие интересуются этим направлением, кто-то даже уже получил удостоверение оператора БПЛА в гражданских учебных заведениях», – отметил Андрей Козлов.

Служить операторы БПЛА будут в различных воинских структурах: взводах, полках и так далее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня исход операции решается не только мужеством бойца на земле, но и точностью оператора БПЛА»

Для подписания контракта можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту в Казани, расположенном по адресу улица Аэропортовская, 1, либо в центр «Батыр» на улице Воровского, 25. Или в любой районный военкомат.

«Нужно написать заявление на прием на военную службу, указав подразделение БПЛА. Затем нужно пройти медицинский осмотр по ускоренной программе. Решение о годности к военной службе будет принято в течение дня. По результатам врачебной комиссии и беседы мы подаем приказ и отправляем новобранца к месту несения службы», – объяснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда в Казани.

Служить операторы БПЛА будут в различных воинских структурах: взводах, полках и так далее.

«Задачи они будут выполнять в мотострелковых, штурмовых и прочих бригадах и ротах. Все военные у нас сейчас работают при поддержке операторов БПЛА. Мы живем в эпоху, когда исход операции решается не только мужеством бойца на земле, но и точностью, оперативностью и интеллектом оператора беспилотника. БПЛА – это глаза и уши современной армии. Это высокоточное оружие, незаменимый инструмент разведки, наблюдения и поражения противника», – рассказал Андрей Козлов.

От профессионализма оператора беспилотника часто зависит успех выполнения боевой задачи и сохранение жизни военнослужащих, добавил он

Выплаты при подписания контракта будут такими же, как и для всех остальных контрактников.

«Предусмотрены все льготы для ветеранов СВО от Татарстана. В том числе от 2,1 млн рублей от республики в качестве единовременной выплаты и еще 400 тыс рублей от Министерства обороны РФ после прибытия в воинскую часть. Также предусмотрены меры поддержки от муниципальных районов», – напомнил Андрей Козлов.

Планируется, что после окончания СВО все эти проекты перейдут на гражданские рельсы Фото: © «Татар-информ»

«Этих специалистов будут использовать и в МВД, и в агропромышленном комплексе»

В прошлом году Татарстан также набирал контрактников на службу в подразделение БПЛА. По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту, набрали достаточно быстро – желающих было очень много.

Работа по обучению операторов БПЛА в Татарстане ведется уже давно. Еще в ноябре прошлого года в оздоровительном лагере «Мирас-Наследие» в Зеленодольском районе стартовал проект «Академия пилотов БПЛА: операторы будущего». На протяжении трех дней молодых людей из различных районов республики обучали основам управления дронов.

Школу операторов БПЛА на базе танкового училища курирует Герой России Расим Баксиков.

«Нам приходят заявки обучить определенное количество человек. Ребята приезжают, учатся и снова возвращаются на СВО. В том числе обучаем и конструированию. Наша школа с этим отлично справляется, она выпускает высококлассных специалистов. Мы в Казани планируем развернуть проект “Архангел” – тоже по обучению специалистов БПЛА. Туда будут принимать на обучение даже без подписания контракта», – объяснил Расим Баксиков.

Планируется, что после окончания СВО все эти проекты перейдут на гражданские рельсы, отметил Герой России.

«Эти специалисты могут и обязательно будут востребованы: и в МВД, и в агропромышленном, и в промышленном комплексах. Они будут продолжать работать в этом режиме», – подытожил Расим Баксиков.