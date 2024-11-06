В Татарстане стартовал пилотный проект по обучению молодежи управлению БПЛА

Сегодня в оздоровительном лагере «Мирас-Наследие» в Зеленодольском районе стартовал проект «Академия пилотов БПЛА: операторы будущего». На протяжении трех дней молодые люди из различных районов республики будут обучаться основам управления дронов.

Учебная программа включает в себя обучение сборке и разборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также занятия на симуляторе. Этот проект является пилотным для Татарстана и стал возможен благодаря «Ресурсному центру поддержки творческих инициатив молодежи РТ», основателю и руководителю Всероссийского фонда поддержки военных «Архангел», а также Министерству по делам молодежи РТ.

«Проект создан на основе обучения военнослужащих и добровольцев. В Татарстане мы внедряем пилотный проект и начинаем свое участие в обучении молодежи республики. Здесь у нас расположилось несколько классов, все как в настоящей школе. Есть класс по симуляторам, сборке и пайке, потому что каждый пилот должен научиться собирать и разбирать изделие, на котором летает. Также есть класс по системам связи. В общем, изучается все для работы с беспилотниками», – рассказал основатель и руководитель Всероссийского фонда помощи военным «Архангел» Михаил.

Открытие проекта началось с лекции инструктора всероссийского добровольческого проекта «Архангел» Дмитрия. Он рассказал о том, какие виды беспилотников сейчас используют в военных и гражданских целях. Упомянул об устройстве большинства беспилотников, о самых известных производителях, а также отметил различия между БПЛА с винтами и моделями самолетного типа. После лекции он ответил на вопросы ребят.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На лекции присутствовал и Герой России Расим Баксиков. Он отметил важность беспилотных летательных аппаратов в различных сферах. Баксиков поделился своим боевым опытом, указав, что дрон стоимостью 50 тысяч рублей может обездвижить танк стоимостью 80 миллионов рублей. Герой России также подчеркнул необходимость возвращения авиамоделирования в школьную программу, по крайней мере, в рамках уроков ОБЖ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Не секрет, что у нашего противника минимальные навыки владения БПЛА были заложены еще 14 лет назад. Они никуда не дели свои уроки по авиапланированию, до сих пор проходят это в рамках учебной программы. Теперь эти молодые ребята выпустились из школ, и сейчас они воюют против нас. Сейчас они отправляют нам эти дроны пачками, но мы не отстаем. Ввести в школьный курс такие уроки необходимо. Дроны – это не только военная направленность, но и гражданская сфера, а также правоохранительная», – сказал он. По словам Баксикова, беспилотники также активно используются в сельском хозяйстве.

Начать введение уроков по авиамоделированию и авиапланированию Расим Баксиков предложил в военно-патриотических клубах.

«За беспилотниками будущее. Беспилотные аппараты различных видов будут занимать очень большую нишу в нашей жизни. Обучение легче дается молодежи, и это нужно делать», – отметил он.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков уверен, что благодаря проекту молодые ребята смогут в теории и на практике изучить БПЛА. По его словам, практическая значимость дронов на сегодняшний день очень важна.

«В перспективе этот опыт позволит не только обучить достаточно большое количество детей и подростков новому направлению деятельности, но и через несколько лет эти знания будут применимы в народном хозяйстве. В пример из этой сферы могу привести беспилотные такси, которые появляются в разных странах мира. Такие технологии применяются в строительстве, сельском хозяйстве и во многих других сферах жизни. На данный момент планируем обучить 100 человек со всех районов республики, в дальнейшем свой опыт они будут использовать в своих городах и районах», – дополнил Ринат Садыков.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев уверен, что в ближайшем будущем можно будет увидеть беспилотные «Метеоры», баржи, которые будут курсировать по Волге. Для этого и нужно готовить профильных специалистов, подчеркнул он.