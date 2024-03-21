В Татарстане набирают на обучение операторов БПЛА для заключения контракта с Минобороны

В настоящее время продолжает комплектоваться полк операторов БПЛА.

Граждане, заключившие в Татарстане контракт на военную службу до 25 марта, получат дополнительную денежную выплату. Об этом «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

На сегодняшний день тем, кто заключает контракт на службу с Минобороны РФ, выплачивается единовременно 195 тысяч рублей. Недавно было принято решение о введении дополнительных выплат от предприятий Татарстана.

Фото: © «Татар-информ»

«Татарстанцы, заключившие контракт на военную службу, получат дополнительную выплату в размере 205 тысяч рублей. На обучение по специальности оператор БПЛА принимаются только мужчины в возрасте до 45 лет», – дополнил Евгений Токмаков.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что операторы БПЛА отрабатывают навыки в учениях на полигоне в Оренбургской области.

Оператор БПЛА – это специалист, который занимается управлением и обслуживанием беспилотных летательных аппаратов или дронов, а также решает другие профессиональные задачи, например, составляет план полета или обрабатывает данные, полученные при помощи беспилотника.

Фото: © «Татар-информ»

В зоне СВО российская армия применяет такие дроны, как «Орлан», «Элерон-3» и «Застава». Известно, что в 2024 году подразделения ВС РФ получат несколько типов новейших беспилотников, среди которых «Охотник», «Орион», «Ласточка», а также усовершенствованные версии FPV-дронов «Упырь» и «Русак». Все они выполняют различные функции, и требуют специальной подготовки операторов.

В зоне спецоперации операторы дронов выполняют самые разные задачи. Дроны используются для сбора разведывательной информации и наблюдения за вражескими позициями, с помощью дронов можно точно определять местоположение вражеских объектов и передавать эти данные для наведения оружия.

Некоторые дроны оснащены вооружением и могут наносить удары по вражеским целям, минимизируя риски для собственных войск. БПЛА могут использоваться как приманка для отвлечения внимания противника или активации его систем ПВО. Кроме того, существуют автономные дроны-камикадзе – это барражирующие боеприпасы, которые могут самостоятельно находить и поражать цели.

Фото: © «Татар-информ»

Для управления дронами операторы нередко прибегают к использованию ФПВ-шлема, который позволяет наблюдать за происходящим «от первого лица».

«Он нужен для того, чтобы отслеживать куда летит дрон. Оператору с его помощью удается более точно управлять коптером, как будто мы сидим в кабинке этого маленького дрона. Когда управление идет через экран, концентрация пропадает, потому что отвлекает внешнее окружение», – рассказал «Татар-информу» эксперт по военным дронам.

Специалист по подготовке операторов БПЛА с позывным Гром рассказал агентству, что будущему оператору БПЛА, помимо стандартной военной подготовки, куда входит стрельба и внимательность, необходимо понимать, с каким дроном он работает и уметь им управлять.

«Как ни странно, проще всего обучение дается людям, которые ранее играли в компьютерные игры», – подчеркнул Гром.

Для заключения контракта необходимо подойти в военный комиссариат с паспортом и военным билетом, если он есть. Кроме того, можно обратиться в Центр «Батыр» для оформления личного дела и прохождения медицинского осмотра. Оформление занимает немного времени, медкомиссия в среднем около полутора часов – все в одном месте.

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