«Эта помощь – не разовая акция»: из Челнов отправлен 32-й конвой на СВО

В праздничный день, 8 Марта, из Набережных Челнов в зону специальной военной операции была отправлена очередная партия шефской помощи военнослужащим группировки войск «Север». Это уже 32-й гуманитарный конвой с начала СВО и третий в этом году. Об этом на аппаратном совещании рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.

По его словам, формирование груза стало возможным благодаря поддержке Ассоциации некоммерческого партнерства перевозчиков Татарстана под руководством Михаила Левашова, а также предприятий, организаций и неравнодушных граждан.

В состав груза входят квадрокоптеры, дизельные тепловые пушки, инверторные генераторы, рации, медикаменты, продукты питания и многое другое, что позволит бойцам эффективнее выполнять поставленные перед ними задачи.

Наиль Магдеев подчеркнул, что более 4 тыс. челнинцев с оружием в руках сегодня защищают интересы России и поддержка бойцов – важная задача для всех горожан.

«Эта помощь – не разовая акция. Мы регулярно отправляем нашим военнослужащим все необходимое и будем продолжать это делать», – отметил он.

Наряду с поддержкой военных городской администрацией, бизнесом и общественными организациями идет сбор гуманитарной помощи для подшефного города Лисичанска в Луганской Народной Республике. Груз планируется отправить в конце марта.

Татарстан и Набережные Челны принимают активное участие в восстановлении Лисичанска, оказывая поддержку его жителям.

«Наш долг – не только поддерживать бойцов на фронте, но и помогать мирным жителям в городах, которым пришлось пережить тяжелые времена», – заявил мэр.

Шефская помощь бойцам и подшефному городу продолжится и дальше – предприятия, организации и простые жители Челнов уже начали формирование новых грузов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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