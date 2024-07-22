«Есть военный опыт»: 55-летний уроженец Удмуртии подписал контракт в Актаныше

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районном военкомате еще один боец заключил контракт на участие в специальной военной операции. Выходец из Удмуртии Виль Аминов объяснил свой шаг словами известной песни: «Если Родина в опасности — значит, все идут на фронт».

Военный комиссар Актанышского района Ленар Ахметзянов ознакомил Виля Аминова с условиями денежной помощи и заработной платы, предоставляемой участникам специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«До 31 июля 2024 года объем единовременной помощи контрактникам при поддержке Министерства обороны РФ, Республики Татарстан и района увеличен до 1,5 млн рублей. Месячная зарплата контрактников составляет 30–40 тыс. рублей. Заработная плата рядового состава на линии фронта начинается от 210 тыс. рублей. Как известно, в зависимости от должности и звания повышается и заработная плата», — рассказал военком.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Скоро Вилю Аминову исполнится 55 лет. Он родом из города Воткинска Удмуртской Республики. По профессии нефтяник, работал в охранной службе в Москве. В последнее время трудился в хозяйстве «Саф» разнорабочим. Что касается семейного положения, то Виль после смерти жены больше не был женат, имеет дочь и сына.

«У меня есть военный опыт, в 1988–1991 годах я был на солдатской службе в Германской Демократической Республике. По званию — старший сержант. <...> Как пел Владимир Высоцкий: „Если Родина в опасности — значит, все идут на фронт“», — пояснил боец свое решение отправиться на передовую.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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