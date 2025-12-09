news_header_top
Общество 9 декабря 2025 13:07

Верховный суд исключил юрисдикцию ЕСПЧ из правовой системы РФ

Пленум Верховного суда РФ признал утратившим силу постановление от 27 июня 2013 года № 21, касавшееся применения судами общей юрисдикции Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и протоколов к ней, передает РИА Новости.

Теперь в судебных актах больше не будет ссылок на Европейскую конвенцию и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Вместо них Верховный суд ориентирует суды на российское законодательство, Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года.

При этом судебному департаменту рекомендовано регулярно обеспечивать судей аутентичными текстами международных договоров и их официальными переводами.

В пресс-службе суда пояснили, что изменения связаны с прекращением членства России в Совете Европы и выходом из-под юрисдикции ЕСПЧ в марте 2022 года. Документ направлен на приведение судебной практики в соответствие с новыми правовыми реалиями и устранение устаревших ссылок на международные договоры.

