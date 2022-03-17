ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение жалоб против РФ после ее выхода из СЕ

После выхода РФ из Совета Европы Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России. Об этом говорится в заявлении инстанции, передает РИА Новости.

«В соответствии с постановлением Комитета Министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 г. (Резолюция (CM/Res(2022)2), Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы Суда», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

Москва во вторник официально уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, и при этом заявила, что будет выполнять решения ЕСПЧ только в том случае, если они будут соответствовать Конституции РФ. Также ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, указав уставному органу Совета — Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета.

В среду Комитет министров Совет Европы решил, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.