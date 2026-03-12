«Если в авто дети, наказывать жестче»: ГАИ просит депутатов поддержать повышение штрафов

Госавтоинспекция Татарстана разработала пакет предложений по ужесточению наказаний для водителей, рискующих жизнями детей. О нем заместитель главы ГАИ республики рассказал накануне на заседании комитета Госсовета РТ. Насколько предлагают увеличить штрафы и за какие нарушения правил дорожного движения – в репортаже «Татар-информа».





Депутаты Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при нем обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах республики

Фото: gossov.tatarstan.ru

«В этом году количество ДТП сократилось, но погибших больше»

Сегодня в Государственном Совете Татарстана депутаты Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при нем обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах республики и обсудили кандидатов для избрания мировых судей.

Заместитель председателя Верховного Суда РТ Николай Герасимов в начале собрания представил двух кандидатов из Агрызского и Лениногорского районов РТ. Во время обсуждения кандидатур выяснилось, что один из них несколько раз получал штрафы за нарушение скоростного режима, как и его родственники. Обсуждаемый пообещал провести со своими близкими беседу по этому поводу и сообщил, что для себя тоже сделал выводы.

Николай Герасимов в начале собрания представил двух кандидатов из Агрызского и Лениногорского районов РТ Фото: gossov.tatarstan.ru

Следом началось обсуждение ключевой и одной из самых тяжелых тем – аварийности на дорогах республики. Итоги прошлого года оказались неутешительными – в 3,3 тысячи ДТП погибли 345 человек и больше 4 тысяч получили травмы различной степени тяжести. С начала этого года количество ДТП сократилось, но число погибших увеличилось.

«За два месяца этого года в Татарстане произошло 357 ДТП, в них погибли 52 человека и 456 были ранены. Количество погибших выросло на 20 человек, раненых – на 27 человек по сравнению с прошлым годом, но количество ДТП снизилось на 15 случаев. На рост аварийности повлияли и неблагоприятные погодные условия: сильный снег, метели, ветер и снижение видимости», – сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

Айрат Самигуллин: «Количество погибших выросло на 20 человек, раненых – на 27 человек по сравнению с прошлым годом, но количество ДТП снизилось на 15 случаев» Фото: gossov.tatarstan.ru

Накануне «Татар-информ» сообщал, что в ДТП на платной трассе в Лаишевском районе РТ пострадали шесть человек. Водитель Kia Ceed, направлявшийся в Екатеринбург, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с «Ладой Калиной», которая двигалась впереди и буксировала еще одну «Ладу Калину».

Фото: © Госавтоинспекция Лаишевского района

Чтобы предотвратить ДТП и спасти наибольшее количество жизней, ГАИ временно ограничивали движение различных категорий транспорта по федеральным дорогам в Татарстане и на неекоторых региональных дорог. Чаще всего ДТП в прошлом году происходили на трассах местного значения – больше 2 тысяч случаев. На региональных и межмуниципальных почти в 4 раза меньше.

«На региональных трассах мы наблюдаем рост всех показателей аварийности, а число погибших увеличилось на 17 человек», – рассказал Айрат Самигуллин.

«Пешеходы бесцельно стоят на зебре и попадают в ДТП»

Чаще всего люди гибнут на дорогах Татарстана по трем причинам: из-за столкновений, наезда машин и съезда автомобилей с дорог.

«Больше половины от всех смертей в ДТП в этом году произошло из-за столкновений. В большинстве случаев это были выезды на встречную полосу. Противодействовать таким случаям нам помогают профилактические мероприятия, в прошлом году было пресечено более 2 тысяч нарушений правил обгона. Также помогает освещение таких нарушений в СМИ. Всего нарядами ДПС в процессе контроля за дорожным движением было пресечено свыше 18,5 тысячи опасных маневров», – отметил он.

Сегодня утром «Татар-информ» сообщал о том, что выезд на встречку стал причиной гибели пассажирки легковушки. Утром на трассе М-7 в Менделеевском районе РТ водитель Renault Symbol выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mazda. В результате столкновения 71-летняя пассажирка Renault скончалась на месте, а 75-летнего водителя легковушки в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Фото: © Прокуратура РТ

Сильно помогают в борьбе с нарушителями, по словам Айрата Самигуллина, и комплексы фотофиксации. Они помогают выявлять любителей погонять по встречке. Так, например, за прошлый год эти системы зафиксировали почти 2 тысячи нарушений – это в полтора раза больше, чем в 2024 году. Поэтому в этом году будет закуплено еще около пятидесяти таких установок.

В этом году количество ДТП с выездом на встречку сократилось на 16 случаев, но число погибших все равно выросло на два.

«С 5 по 18 марта в Татарстане мы продолжаем проводить профилактическое мероприятие "Встречная полоса". В этот период наш личный состав будет уделять особое внимание этому нарушению», – рассказал заместитель главы Госавтоинспекции РТ.

Пятая часть от общего числа погибших в ДТП в прошлом году – случаи наездов на пешеходов, погибли 67 человек. Особая опасность для пешеходов, по словам Айрата Самигуллина, начинается в темное время суток, при неблагоприятных погодных условиях и при невнимательности на пешеходных переходах.

Сегодня «Татар-информ» писал о том, что в Приволжском суде Казани стартовало дело о смертельном ДТП в Салмачах. На скамье подсудимых оказалась жительница поселка Гульфия Низамова. 17 октября около шести часов вечера она выехала на нерегулируемый пешеходный переход, не выбрала безопасную скорость и не пропустила пешехода – она сбила переходящую дорогу пожилую женщину. От травм пострадавшая скончалась.

«Больше половины от общего числа погибших погибли из-за своей халатности к ПДД. Часто люди попадали под колеса, находясь на проезжей части без цели перехода. Количество таких ДТП увеличилось на 8 случаев. Отдельного внимания стоит то, что по сравнению с прошлым годом количество смертельных ДТП по вине пешеходов снизилось. В конце марта – начале апреля нами будет проведено мероприятие "Пешеход"», – добавил он.

Последняя, но не менее значимая причина смертей в ДТП на дорогах республики – это пьяные водители. За прошлый год в 237 ДТП из-за них погибли 54 человека и около 300 человек были ранены.

«В прошлом году мы пресекли более 10,5 тысячи подобных нарушений, но эта проблема остается актуальной и сейчас. В этом году в 11 ДТП с участием пьяных водителей уже погибли 4 человека и 13 были ранены. Работа с такими нарушителями у нас в приоритете. Однако нужно усилить вовлечение общественности: если вы видите на дороге пьяного водителя – сообщите нам», – сказал Айрат Самигуллин.

«Предлагаем увеличить суммы штрафов и сроки лишения прав, если в салоне при нарушении были дети»

Неутешительной остается ситуация и с детской аварийностью. За два месяца этого года с участием детей до 16 лет произошло 40 ДТП, один ребенок погиб и 45 получили травмы. Если сравнивать с прошлым годом, то количество ДТП выросло на шесть случаев, погибших – на один, раненых детей – на два.

«Татар-информ» рассказывал о водителе, который хотел совершить обгон, а спровоцировал массовое ДТП со смертельным исходом. В этой же аварии пострадал ребенок. В Альметьевском районе Татарстана водитель Renault пытался обогнать машину. Возвращаясь со встречки в свою полосу, он врезался в Ford, ехавший в попутном направлении, его снова выкинуло на встречку, где он влетел в «Ладу». Один пассажир Renault погиб, другой – 14-летний пассажир, – а также водитель и пассажир «Лады» получили травмы.

Айрат Самигуллин отметил обеспокоенность ситуацией с детьми-пассажирами, он обратился к статистике за прошлый год: и из пятнадцати погибших юных пассажиров девять погибли по вине перевозивших их водителей.

«Как одну из мер профилактики ДТП с детьми-пассажирами, Управление Госавтоинспекции предлагает усилить ответственность за совершение грубых нарушений ПДД – таких, как управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также выезд в нарушение правил на "встречку" при наличии в салоне несовершеннолетних. За поездки в пьяном виде с ребенком в машине мы предложили увеличить штраф до 50 тысяч рублей, а срок лишения прав – от двух до трех лет. За выезд на встречную полосу с ребенком в машине мы предлагаем увеличить штраф до 15 тысяч рублей, а срок лишения прав – от полугода до года», – рассказал он.

Заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана предложил, чтобы эти изменения поддержали депутаты Государственного Совета.

«Наш комитет занимался и будет заниматься вопросами безопасности дорожного движения. Предложение, которое вы выдвигаете, будет рассмотрено. Поддержать – значит, выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу. Но для этого нам нужно собрать больше материалов, и не только на основании цифр по Татарстану, а на основании данных ряда других регионов. Мы проведем определенную работу, сделаем запрос, получим эти цифры и вместе с Госавтоинспекцией будем работать», – сказал председатель Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Депутат Игорь Бикеев отметил, что в вопросах профилактики безопасности дорожного движения должна проводиться работа и с родителями детей.

«Наблюдаю с периодичностью ситуации, когда мать или бабушка переходят с несовершеннолетним ребенком дорогу в неположенном месте. Получается, сами родственники в перспективе становятся причиной смерти своих детей и внуков. Родственники должны понимать сферу своей ответственности, ведь не только водители виноваты. Если они показывают отрицательный пример, они фактически являются соучастниками», – отметил он.