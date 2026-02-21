Водитель хотел совершить обгон, а спровоцировал массовое смертельное ДТП

В Альметьевском районе Татарстана водитель Renault пытался обогнать машину, а спровоцировал массовое ДТП со смертью пассажира.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, при возвращении со встречки на свою полосу он врезался в Ford, ехавший в попутном направлении. После этого Renault снова выкинуло на встречку, где иномарка врезалась в «Ладу».

Один пассажир Renault погиб. Другой, 14-летний, а также водитель и пассажир «Лады» получили травмы.