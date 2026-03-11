news_header_top
Происшествия 11 марта 2026 09:20

В Татарстане выезд на встречку стал причиной гибели пассажирки легковушки

Фото: Прокуратура РТ

Утром на трассе М7 в Менделеевском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По предварительным данным, водитель Renault Symbol выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mazda.

В результате столкновения 71-летняя пассажирка Renault скончалась на месте, а 75-летнего водителя легковушки в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Фото: Прокуратура РТ

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выезжала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова. Организована прокурорская проверка.

#ДТП с погибшим #менделеевский район рт
