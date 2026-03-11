news_header_top
Происшествия 11 марта 2026 17:55

В суде стартовало дело женщины, сбившей насмерть пешехода в Салмачах

Сегодня в Приволжском суде Казани стартовало дело о смертельном ДТП в Салмачах. На скамье подсудимых житель поселка, Гульфия Низамова.

По версии следствия, 17 октября 2025 года, примерно в шесть часов вечера, она выехала на нерегулируемый пешеходный переход. При этом она, по версии обвинителей, не выбрала безопасную скорость и не предоставила пешеходу преимущество. В результате она сбила переходящую дорогу пожилую женщину. От травм пострадавшая скончалась.

«Низамова проявила преступную халатность, не уступила дорогу пешеходу. В результате допущенных нарушений ПДД, она совершила наезд на пешехода», – огласил обвинение прокурор.

Подсудимая признала вину. Тем не менее, перед началом процесса, представитель потерпевшей стороны попросила прекратить дело из-за примирения сторон.

«Понимаем, что статья довольно серьезная, но тем не менее просим прекратить дело. Поскольку причиненный вред заглажен материально и принесены извинения», – сказала суду представитель потерпевших.

Ходатайство оставлено без рассмотрения, однако было приобщено к делу и к нему вернутся во время судебного следствия.

