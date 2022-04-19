Если не Билл, то Знарок: «Ак Барс» больше не хочет экспериментов и потери лица в КХЛ

Олег Знарок со дня на день будет представлен в качестве главного тренера «Ак Барса». Спортивная редакция «Татар-информа» объясняет, что стоит за этим решением руководства Татарстана и «Татнефти», оценивает перспективы «барсов» на возвращение чемпионских амбиций и анонсирует возвращение Билялетдинова в новом качестве.

Ожидается, что Олег Знарок со дня на день будет представлен в качестве главного тренера «Ак Барса»

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Три года с Квартальновым пошатнули позиции «Ак Барса» в КХЛ

Затянувшийся трехлетний эксперимент с Дмитрием Квартальновым на посту главного тренера «Ак Барса» существенно пошатнул позиции казанского клуба в КХЛ. В лиге «барсы» перестали восприниматься главными претендентами на Кубок Гагарина, а качественные хоккеисты не хотели работать в Казани из-за фигуры главного тренера.

Сам Квартальнов и некие силы, которые мы не будем называть, были заинтересованы в сохранении нового статуса-кво. Однако в руководстве Татарстана и «Татнефти» поняли, в каком направлении движется «Ак Барс», и решились на резкий разворот, чтобы сохранить казанскому клубу титул топ-клуба КХЛ.

Затянувшийся трехлетний эксперимент с Дмитрием Квартальновым на посту главного тренера «Ак Барса» существенно пошатнул позиции казанского клуба в КХЛ Фото: ak-bars.ru

Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб в полном составе покинули Казань, оставив после себя неоднозначный состав, в котором, кроме Воронкова, Галимова, Билялова и, возможно, Кэмпфера, просто не осталось исполнителей для борьбы за Кубок Гагарина. В этих условиях высшее руководство клуба решило прекратить эксперименты с перспективными специалистами и назначить элитного тренера.

С Билялетдиновым не договорились, но в «Ак Барсе» он будет

Изначально контракт был предложен Зинэтуле Билялетдинову, однако договориться с легендой «Ак Барса» не удалось. Как сообщал «Татар-информ» ранее, Олег Знарок был вторым вариантом, который был активизирован после отказа от «опции Билла». Переговоры с Олегом Валерьевичем прошли очень быстро, причем в формате онлайн. Осталось уладить последние формальности. То есть можно говорить, что Знарок на 90% будет на днях представлен новым главным тренером клуба.

«Думаю, не стоит говорить о вариантах назначения нового главного тренера. Знарок вызывал меня на сборы, сталкивались, знакомы. Конечно, если бы это было возможно, я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Хайдяровича. Это было бы красивое завершение карьеры тренера для него. Что не умаляет достоинств Олега Знарка, который выиграл с «Динамо» и сборной всё. И его кандидатура очень хорошая», – заявил нашему изданию обладатель Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса» Эмиль Гарипов.

Изначально контракт был предложен Зинэтуле Билялетдинову, однако договориться с легендой «Ак Барса» не удалось Фото: © «Татар-информ»

Впрочем, как стало известно нашему изданию, Зинэтула Билялетдинов все же вернется в Казань, но не в качестве главного тренера. Полной ясности о формулировке должности пока нет, но ранее «Татар-информ» называл все возможные варианты.

В 2014-м Знарок уже удачно менял Билялетдинова в сборной России

О Билялетдинове мы расскажем после официального решения вопроса, а пока время представить будущего главного тренера «Ак Барса». Олег Знарок – единственный наставник в КХЛ, который смог сравняться по числу Кубков Гагарина с Зинэтулой Билялетдиновым. На его счету два трофея с московским «Динамо» (2012 и 2013) и кубок с питерским СКА (2017).

Кроме того, у Знарка богатый список трофеев в сборной России по хоккею, которую он возглавил 26 марта 2014 года, сменив на этом посту как раз Зинэтулу Билялетдинова. В этом есть своеобразный символизм. Возможно, руководству «Ак Барса» стоило рассмотреть вариант с назначение Знарка раньше, минуя трехлетний застой с Дмитрием Квартальновым.

Олег Знарок – единственный наставник в КХЛ, который смог сравняться по числу Кубков Гагарина с Зинэтулой Билялетдиновым Фото: © Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

В сборной России Олег Валерьевич показал впечатляющий результат – победа на чемпионате мира (2014) и золото Олимпиады в Пхенчхане (2018). Да, на той Олимпиаде национальные команды конкурентов представляли собой жалкое зрелище, не зря в финале России противостояла сборная Германии. Но победа есть победа. Тем более это было первое золото Олимпийских игр для России за предыдущие 26 лет.

То есть Олег Знарок является тренером, который умеет брать трофеи, и это, очевидно, его главное конкурентное преимущество на рынке тренеров КХЛ. Особенно на фоне того, что Зинэтула Билялетдинов и Вячеслав Быков не горят желанием возвращаться в тренерскую профессию.

Знарок несет хаос вне своей команды, и звездные игроки его любят

Также очень важно, что после конфликтного Дмитрия Квартальнова в «Ак Барс» приходит человек, который умеет строить нерушимые отношения со звездными хоккеистами. Не успели Знарка представить официально, как в СМИ пошли сообщения о возможных переходах в «Ак Барс» Радулова, Войнова, Шипачева, Хафизуллина и прочих ярких исполнителей. Если хотя бы половина инсайдов сбудется, то состав у Казани в новом сезоне будет на зависть многим в КХЛ.

Интересно, что Знарка при этом также тяжело назвать образцом спокойствия. Еще в 2014 году на победном для России чемпионате мира по хоккею тренер во время матча угрожал расправой своему шведскому коллеге по ходу полуфинальной игры. Знарок провел пальцем по горлу, обращаясь к Рикарду Гренборгу. Тогда Олега Валерьевича дисквалифицировали на финальный матч, что, впрочем, не помешало его команде взять золото.



Кроме того, Олег Знарок частенько становился фигурантом скандалов с журналистами на пресс-конференциях и даже дрался с хоккеистами других команд. Например, в 2012 году по ходу серии московского «Динамо» с минскими одноклубниками Знарок схватился с нападающим Джеффом Плэттом сразу после завершения предматчевой разминки. Поговаривают, что Плэтт случайно задел Знарка клюшкой, а тот догнал хоккеиста и отвесил белорусскому канадцу несколько подзатыльников. Были и другие эпизоды, но это тема для отдельного большого текста.

Но в импульсивности Знарка и Квартальнова есть ключевая разница. Знарок взрывается за пределами команды, тогда как Дмитрий Вячеславович создает невроз внутри своего коллектива. Поэтому Олег Валерьевич добивается трофеев, а Квартальнов уже в третьем топ-клубе подряд не может достичь желаемого результата.

Без Витолиньша могут возникнуть проблемы, но и с ним Знарок не справился в «Спартаке»

Но в этой бочке меда есть и значительный ковш дегтя. Дело в том, что все свои трофеи Знарок завоевал в тренерском тандеме с латвийским специалистом Харийсом Витолиньшем. Как известно, он отвечал в тренерском штабе Знарка за тактику и в целом за рисунок игры. Без всего этого тяжело представить работу хоккейного тренера.

Все свои трофеи Знарок завоевал в тренерском тандеме с латвийским специалистом Харийсом Витолиньшем (слева) Фото: spartak.ru

На данный момент Витолиньш возглавляет сборную Латвии и явно не поедет работать в Россию на фоне известных геополитических событий. Как справится Знарок в Казани без верного помощника – большой вопрос. Пока известно, что в «Ак Барсе» Олегу Валерьевичу помогут бывший защитник «Динамо» Александр Бойков и Юрий Бабенко, который в уходящем сезоне был главным тренером подмосковного «Витязя».

Впрочем, последняя перед Казанью гастроль Знарка и с Витолиньшем не задалась. 24 марта 2021 года на заседании наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак» Олега Знарка уволили. Случилось это по итогам второго года работы специалиста в Москве. В том сезоне «Спартак» безвольно вылетел в первом раунде (0-4) плей-офф против СКА, а по итогам «регулярки» московская команда заняла лишь восьмое место.

Знарок отдыхал весь сезон 2021/2022 и должен был сделать выводы из неудачной работы со «Спартаком». Получится ли у него в «Ак Барсе»? Это главная интрига уже нового сезона. Но зависеть это будет не только от тренера. Наследство от Квартальнова осталось не слишком богатое. Для удовлетворения чемпионских амбиций «Ак Барсу» предстоит в короткое время собрать, по сути, новую команду. Особенно это касается первой и второй ударных пятерок. Так что и менеджмент «Ак Барса» в полной мере будет отвечать за результат клуба.

Фото на анонсе: spartak.ru