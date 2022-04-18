Эмиль Гарипов: «Я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова»

Воспитанник «Ак Барса» голкипер Эмиль Гарипов в эксклюзивном интервью «Татар-информу» подвел итоги сезона для челябинского «Трактора» и казанского клуба. Эмиль уверен, что оптимальным вариантом на пост главного тренера казанской команды будет Зинэтула Билялетдинов. Также вратарь объяснил, почему не сыграл в этом плей-офф ни одного матча.

Эмиль Гарипов: «Главное, не сдаваться, не опускать руки и продолжать работать»

Фото: © архив «Татар-информ»

«Магнитка» – «Трактор» более ровное дерби, чем Казань – Нижнекамск»

«Трактор» занял второе место на Востоке. Итогами сезона довольны?

Да, считаю, мы добились хорошего результата, дойдя до финала конференции. Конечно, хотелось бы большего – выиграть Кубок. Но бронзовые медали тоже хороший, достойный результат.

«Магнитка», на ваш взгляд, по праву вышла в финал Кубка Гагарина?

Знаете, переломной была третья игра в нашей серии, когда дома в Челябинске вели со счетом 1:0, могли победить и повести в серии, но пропустили две шайбы и проиграли. Да, «Металлург» сильная команда, но и «Трактор» сильная команда.

«Конечно, хотелось бы играть больше, но не всегда складывается так, как ты хочешь» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Это областное дерби. «Трактор» представляет областной центр, «Магнитка» – райцентр. Аналогия спора «Ак Барса» и «Нефтехимика»?

Хорошее дерби, это ощущается. Но эта пара более ровная, нежели Казань – Нижнекамск.

А что скажете про себя по сезону? В плей-офф не сыграли, в регулярном чемпионате лишь 14 матчей. Голкипер сборной Чехии Роман Вилл настолькор силен?

Тут разные факторы сыграли свою роль, прежде всего ковид. Когда только начинаешь набирать форму и заболеваешь ковидом... Поэтому если я не мог оптимально подойти к своей игре, не смог по максимуму выдать всё, что мог. Вот если бы я играл полный сезон, то мог бы поставить себе оценку, но из-за болезни ковидом мне тяжело оценить, на каком уровне я провел сезон. Конечно, хотелось бы играть больше, но не всегда складывается так, как ты хочешь. Иногда нужно пройти через тяжелые моменты вроде разных болячек. Главное, не сдаваться, не опускать руки и продолжать работать.

«У «Ак Барса» только самые максимальные цели. Это Кубок Гагарина» Фото: © архив «Татар-информ»

«Я ушел не из-за Квартальнова»

Следили по ходу сезона за игрой «Ак Барса»? Как вам вылет на первой же стадии плей-офф, вновь от «Авангарда»?

Конечно, я следил за «Ак Барсом», это мой родной клуб. У него только самые максимальные цели. Это Кубок Гагарина. Какая тут может быть оценка, люди сами должны понимать и давать оценки.

Сейчас можете сказать, что покинули родной клуб в конце 2019 года именно из-за разногласий с Дмитрием Квартальновым?

Даже не хочу не просто говорить, но и думать об этом. Я ушел не из-за него. Я верующий человек. Не было бы Квартальнова, вся равно бы ушел. Дело не в нем или каком-то другом тренере. Я бы все равно ушел из «Ак Барса». Просто так должно было случиться, а Квартальнову я благодарен за работу.

«Я бы все равно ушел из «Ак Барса». Просто так должно было случиться, а Квартальнову я благодарен за работу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Было бы красивое завершение карьеры тренера для Билялетдинова, но кандидатура Знарка тоже хорошая»

Сейчас обсуждаются две кандидатуры на пост преемника Квартальнова – Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов. Кто из них больше подходит «Ак Барсу»?

Думаю, не стоит говорить о вариантах назначения нового главного тренера. Знарок вызывал меня на сборы, сталкивались, знакомы. Конечно, если бы это было возможно, я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Хайдяровича. Это было бы красивое завершение карьеры тренера для него. Что не умаляет достоинств Олега Знарка, который выиграл с «Динамо» и сборной всё. И его кандидатура очень хорошая. В любом случае выбор будет за «Ак Барсом».

«Я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Хайдяровича. Это было бы красивое завершение карьеры тренера для него» Фото: © архив «Татар-информ»

За последние четыре сезона у вас уже четыре клуба: «Ак Барс», «Авангард», «Динамо» (Москва) и «Трактор». Это дело случая?

Я быстро могу назвать хоккеистов, кто поиграл за эти годы более чем в четырех клубах. За «Ак Барс»-то я играл семь лет. Это хоккей, здесь действует очень много факторов. Не всё зависит от тебя, ты не можешь всё контролировать. Могу сказать, что мне нравится то, что в последнее время происходит в «Тракторе», это солидный клуб. Я бы сказал, топ-клуб, перемены ощущаются.

«С моей стороны было бы некрасиво обсуждать возвращение в «Ак Барс», потому что я являюсь игроком «Трактора»

Ваш контракт с «Трактором» действует еще один год. Но если вдруг позвонят из «Ак Барса» с предложением вернуться домой?

С моей стороны было бы некрасиво обсуждать такие вещи, потому что я являюсь игроком «Трактора».

«Если бы я играл полный сезон, то мог бы поставить себе оценку, но из-за болезни ковидом мне тяжело оценить, на каком уровне я провел сезон» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Игра какого вратаря КХЛ в нынешнем сезоне вас впечатлила?

Это Иван Федотов из ЦСКА. Хорошо играет, Олимпиада ему добавила уверенности. Очень надежно играл Рома Вилл у нас в «Тракторе». Да много у нас хороших вратарей. Посмотрим, кто куда пойдет в новом сезоне.

Можешь назвать игроков КХЛ, у кого самый сильный бросок? Владислав Третьяк говорил про вашу профессию – как будто стоишь в воротах, а в тебя кирпичами швыряют...

Согласен с Третьяком. Денис Куляш по прозвищу Царь-Пушка, потом Степа Захарчук, ну очень сильный у него бросок, уж я то знаю, оба в «Ак Барсе» играли. Еще помню праворукого шведа Патрика Херсли. Он в 2017-2020 годах играл в питерском СКА и московском «Спартаке». Потом непременно синяки остаются после таких сильных бросков.

«Как именно Джамиль должен играть – ему говорят, объясняют. Конечно, мне приятно, что мой брат тоже играет в системе родного «Ак Барса» Фото: официальный сайт ХК «Ирбис» irbis.ak-bars.ru

Говорим про Ранеля Гарипова – «вратарь на минималках»

Хочу спросить еще про одного вратаря, играет в юниорском «Ирбисе» – ваш младший брат Джамиль. В середине мая ему исполнится 19 лет. Удается как-то следить за его развитием или даже контролировать?

Мы созваниваемся, разговариваем. Но согласитесь, что мне тяжело его контролировать, играя в Челябинске, не видя его. Пытаюсь давать какие-нибудь советы. Сам он не спрашивает. Впрочем, у него в команде есть тренеры, которые видят его каждый день и работают с ним. Как именно Джамиль должен играть – ему говорят, объясняют. Конечно, мне приятно, что мой брат тоже играет в системе родного «Ак Барса». Джамиль средний брат, есть еще младший – Ранель, он родился в 2010 году. И он хоккейный вратарь, занимается в казанском «Динамо». Как мы говорим про него – «вратарь на минималках».

А ваш двухлетний сын Халид? Успели его поставить на коньки? Может, четвертый вратарь в вашей семейной династии вырастет?

Пока не ставил, рано еще. Но планы такие есть. Хотя делать из него вратаря не горю желанием. Я хорошо понимаю, как это тяжело.

«С Яруллиным, Ткачевым политику не обсуждаем»

Все шестеро легионеров «Трактора» (швед, финн, американец и три чеха) честно доиграли сезон до конца. Не спрашивали они у россиян про спецоперацию на Украине?

Нет. У них свои источники информации, свои каналы. Мы пытаемся сказать им про то, что есть на самом деле, успокоить их.

«Политика должна быть вне спорта, хотя сейчас всё не так» Фото: © архив «Татар-информ»

А с другим одноклубником по «Трактору», таким же воспитанником «Ак Барса», как вы, с Яруллиным, не обсуждали события на Украине? И Владимир Ткачев родился в Днепропетровске.

Нет, стараемся эти моменты не обсуждать. Политика должна быть вне спорта, хотя сейчас всё не так.

Помимо «Ак Барса» следите за какими-нибудь другими казанскими командами?

Сейчас нет. Только «Ак Барс». Раньше следил за футбольным «Рубином», особенно когда им руководил Курбан Бердыев. Но сейчас не слежу, да и играет «Рубин» совсем иначе.

В августе вам исполнится 31 год. Это время, когда можно подводить некие итоги по жизни и работе. Есть такие мысли?

Нет. Еще рано. Я 11 лет играю на высоком уровне. Вася Кошечкин лишь в 32 года стал выигрывать Кубки Гагарина в «Магнитке». Петя Веханен только в 32 приехал в «Ак Барс». Саня Еременко тоже в 32 вернулся в московское «Динамо» и выиграл два Кубка. До сих пор играет. Самое главное – здоровье, следить за собой. Будет желание и здоровье – будешь востребован. Тогда можно играть и до упора.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Говорит ли Гатиятуллин по-татарски? Не знаю, не разговаривал с ним. А вот Зинэтула Хайдярович понимает и разговаривает нормально»

Планируете с Яруллиным совершить в этом году хадж?

Пока не знаю. Такие намерения есть, но вряд ли получится. Пока точно не известно, когда у нас будут летние сборы. Все определится в июне. Скорее всего, не получится.

Главный тренер «Трактор» Анвар Гатиятулин по-татарски говорит?

Не знаю, не разговаривал с ним. А вот Зинэтула Хайдярович, он точно понимает по-татарски и разговаривает нормально.

На Урале большая татарская диаспора, были какие-нибудь контакты?

Да нет, просто отдельные контакты, периодически люди подходят, общаемся.