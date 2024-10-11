«Если можешь помогать – помогай»: как глава Минздрава РТ оперировал пациентов Лисичанска

Десять операций провел министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин в многопрофильной больнице Лисичанска

Фото: © «Татар-информ»

Теперь и в Лисичанске пациентам смогут делать лапароскопические операции

Министр здравоохранения Марсель Миннуллин снова приехал в Лисичанск. Как уже подметили представители местных СМИ, визит главы Минздрава Татарстана мало напоминает обычные визиты руководителей ведомств – большую часть времени Марсель Миннуллин провел за операционным столом. Он провел операции нескольким пациентам, и, конечно же, оценил состояние медицинской инфраструктуры подшефного города.

«Во время моей первой поездки мы только открывали больницу. Тогда еще были проблемы по оборудованию, по тяжелому оборудованию. Например, мы считали, что компьютерный томограф восстановить не получится. Во второй же свой приезд я увидел больницу работающей», – отметил глава Минздрава Татарстана.

В прошлую свою поездку министр увидел отремонтированную силами Татарстана клинику, однако, как она работает, в полной мере оценить не удалось. В тот своей приезд он провел две эндоскопические операции по удалению желчного пузыря и одну по удалению паховой грыжи. На этот раз Марсель Миннуллин увидел уже работающее медучреждение.

«Понятно, что есть серьезные кадровые проблемы, не хватает определенных специалистов – в частности, хирурга. Благо вчера еще хирург из Мордовии приехал, анестезиолог приехал из Барнаула. Мы вместе провели операции. Есть проблемы по оборудованию, в частности, эндоскопическому, для выполнения таких манипуляций, как фиброгастродуоденоскопия – это метод диагностического обследования, позволяющий провести быстрый визуальный осмотр стенок пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специального прибора – гастроскопа. Она актуальна при таких состояниях, как кровотечение желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода. Такие состояния довольны часты в хирургии, поэтому такое оборудование необходимо. Оно здесь есть, но нет ряда комплектующих, без которых невозможно выполнять эти диагностические манипуляции», – объяснил глава Минздрава РТ.

В прошлую свою поездку министр увидел отремонтированную силами Татарстана клинику Фото: © «Татар-информ»

В первый день приезда Марсель Миннуллин 13 часов провел в операционной, сделав восемь операций по удалению желчного пузыря – у каждого из восьми пациентов он не работал из-за желчнокаменной болезни. Все операции были лапароскопическими – желчный удаляли через небольшие проколы вместо большой полостной операции.

«Здесь была лапароскопическая стойка, но, опять-таки, она была неполноценной, инаши ребята инженеры, приехавшие накануне, привезли ряд модулей-блоков, скомплектовали стойку, которая достаточно хорошо зарекомендовала себя. Мы сутра до вечера работали, сделали восемь операций. Сегодня эти пациенты уже в удовлетоврительном состоянии – уже бегают, кто-то в аптеку сходил», – рассказал Марсель Миннуллин.

На следующий день глава Минздрава РТ прооперировал пациентов с еще одной распространенной паталогией – грыжей передней брюшной стенки.

«Мы выполнили операцию по удалению одной большой пахово-мошоночной грыжи и одной повторной пупочной грыжи – ранее эта женщина была прооперирована, но у нее возникла послеоперационная грыжа. В обоих случаях мы установили сетчатый имплант, который гарантированно не допустит рецидива патологии», – объяснил глава Минздрава РТ.

«Во время моей первой поездки мы только открывали больницу. Тогда еще были проблемы по оборудованию, в том числе тяжелому» Фото: © «Татар-информ»

Марсель Миннуллин подчеркнул, что ему важно было поработать на освобожденных территориях в качестве врача, ведь там очень много людей, которые нуждаются в операциях.

«В оказании помощи и заключается долг врача. Если ты можешь это делать – нужно делать. Поворюсь, здесь большое количество пациентов нуждаются в таких операциях, в противном случае их состояние может дойти до того, что придется экстренно спасать их жизни», – объяснил глава Минздрава РТ.

«Врачи из Татарстана – это большая помощь жителям Лисичанска»

Марсель Миннуллин напомнил, что каждый месяц в Лисичанск приезжают врачи из Татарстана и других регионов – месяц работают, потом их сменяют другие специалисты. Глава республиканского Минздрава встретился с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным, они обсудили особенности развития сферы здравоохранения в прифронтовом регионе.

«Это, без сомнения, большое подспорье, потому что город восстанавливается и очень нужны специалисты по разным направлениям. Из Татарстана сюда приезжают и хирурги, и травматологи, и ортопеды, и УЗИ-специалисты. Я считаю, что это большая помощь. А то, что сам министр приехал и сделал операции, это в сто раз круче, ведь люди наконец-то получили ту помощь, в которой долго нуждались», – отметил вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин.

Каждый месяц в Лисичанск приезжают врачи из Татарстана и других регионов Фото: © «Татар-информ»

Министр здравоохранения РТ подчеркнул, что медики, которые отправляются в командировку в прифронтовые города, на своем примере доказывают, что приезжать сюда и работать можно и нужно, причем получается это делать даже с комфортом.

«Улучшение сферы здравоохранения в Лисичанске для нас в приоритете»

Фаниль Аглиуллин уверен, что власти Татарстана и Министерство здравоохранения республики четко видят направление, в котором необходимо двигаться, – какие медикаменты, мединструменты и аппараты нужны лисичанской больнице. По словам вице-премьера РТ, во время поездки Марсель Миннуллин поделился мыслями о том, каким видит дальнейшее развитие отрасли в подшефном регионе. Есть уверенность, что республика поможет в реализации намеченных планов.

Напомним, что при помощи Татарстана недавно была отремонтирована Лисичанская центральная городская многопрофильная больница.

Фаниль Аглиуллин: «Больница очень востребована на сегодняшний день. Люди обращаются с различными жалобами, просьбами, всем им стараемся помочь» Фото: © «Татар-информ»

«Улучшение сферы здравоохранения в Лисичанске для нас в приоритете. Мы продолжаем слышать хлопки, взрывы – гражданские лица получают ранения. А где получить помощь? Конечно же, в больнице. Она очень востребована на сегодняшний день. Люди обращаются с различными жалобами, просьбами, всем им стараемся помочь», – подчеркнул вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

Безусловно, проблемы в сфере здравоохранения прифронтовых регионов еще есть – остро стоит кадровый вопрос, не хватает комплектующих для оборудования. Но все постепенно решается.

«В первую очередь должно быть налажено полноценное оказание экстренной помощи населению. Неотложная экстренная помощь нужна тем, чья патология несет угрозу жизни, и врачи на данном этапе должны быстро помочь – спасти жизнь. И когда оказание такой помощи будет отточено в этой больнице, можно будет заниматься оказанием плановой помощи – делать операции, которые можно отложить. С таким поступательным развитием все будет хорошо. Нерешаемых вопросов – нет», – подчеркнул Марсель Миннуллин.

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной