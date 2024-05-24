Глава Минздрава РТ провел в Лисичанске три хирургические операции

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин провел три хирургические операции в Лисичанске.

По завершении торжественного открытия больницы, которую отремонтировал шеф-регион, глава республиканского Минздрава отправился в военный госпиталь, в котором созданы необходимые условия для хирургического вмешательства.

Марсель Миннуллин провел две эндоскопические операции по удалению желчного пузыря и одну по удалению паховой грыжи с установкой сетчатого импланта.

Фото: © «Татар-информ»

Все прооперированные Миннуллиным пациенты являются гражданскими, которые нуждались в экстренной помощи, но не имели возможности получить ее в связи с отсутствием в городе квалифицированных специалистов и оборудования, неопроопери́рованныепроопери́рованныебходимого для проведения подобных операций.

Напомним, глава татарстанского Минздрава посетил Луганскую народную республику с двухдневным рабочим визитом. Марсель Миннуллин встретился с военнослужащими республики и вручил им два медицинских автомобиля, а также принял участие в открытии больницы, ремонт которой провел шеф-регион.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.