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Глава Минздрава РТ провел в Лисичанске три хирургические операции
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин провел три хирургические операции в Лисичанске.
По завершении торжественного открытия больницы, которую отремонтировал шеф-регион, глава республиканского Минздрава отправился в военный госпиталь, в котором созданы необходимые условия для хирургического вмешательства.
Марсель Миннуллин провел две эндоскопические операции по удалению желчного пузыря и одну по удалению паховой грыжи с установкой сетчатого импланта.
Все прооперированные Миннуллиным пациенты являются гражданскими, которые нуждались в экстренной помощи, но не имели возможности получить ее в связи с отсутствием в городе квалифицированных специалистов и оборудования, неопроопери́рованныепроопери́рованныебходимого для проведения подобных операций.
Напомним, глава татарстанского Минздрава посетил Луганскую народную республику с двухдневным рабочим визитом. Марсель Миннуллин встретился с военнослужащими республики и вручил им два медицинских автомобиля, а также принял участие в открытии больницы, ремонт которой провел шеф-регион.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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