Варакин и Миннуллин открыли в Лисичанске отремонтированную больницу

Республика Татарстан завершила капитальный ремонт одного из объектов здравоохранения Лисичанска. Открытие больницы состоялось с участием многочисленных гостей – шеф-регион на торжественном мероприятии представляли вице-премьер Евгений Варакин и министр здравоохранения Марсель Миннуллин, от Луганской народной республики «красную ленту» перерезала глава местного минздрава Наталия Пащенко, лисичанское здравоохранение было представлено главным врачом города Еленой Олексюк и ее трудовым коллективом.

Фото: © «Татар-информ»

«Поддержка Татарстана нашим коллегам из Лисичанска будет всегда. Мы прекрасно понимаем в каких условиях вам приходится сегодня работать, но я вас уверяю, что мы как шеф-регион, во главе с нашим Раисом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, сделает максимально все для того, чтобы мирные жители получали качественное медицинское обслуживание», – отметил Миннуллин.

Фото: © «Татар-информ»

По словам министра здравоохранения Татарстана, в самое ближайшее время в Лисичанске, совместно с минздравом Луганской народной республики, будут решаться вопросы с оснащением объектов здравоохранения современным оборудованием, выстраиванием кадровой политики, а также создания экстренной и неотложной помощи.

В завершении торжественного мероприятия Марсель Миннуллин вручил коллегам ил Лисичанска аппарат УЗИ и набор хирургических инструментов различного профиля.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого