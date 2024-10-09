Глава Минздрава Татарстана провел восемь операций в Лисичанске

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин провел восемь операций во время командировки в подшефном Лисичанске. Информация появилась в официальном телеграм-канале Минздрава РТ.

«Нахожусь в городе Лисичанск. Прошло восемь операций. Начинали в 9:00 утра, вот только что (21:48 по мск – ред.ТИ) завершили последнюю операцию. Все прошло штатно!», – сказал он.

Это далеко не первая поездка главы Минздрава РТ в подшефный регион. В мае текущего года Марсель Миннуллин принял участие в торжественном открытии отремонтированной больницы Лисичанска. «Мы, как шеф-регион, во главе с нашим Раисом Рустамом Миннихановым, сделаем максимально все для того, чтобы мирные жители получали качественное медицинское обслуживание», – отметил тогда министр.