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Глава Минздрава Татарстана провел восемь операций в Лисичанске
Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин провел восемь операций во время командировки в подшефном Лисичанске. Информация появилась в официальном телеграм-канале Минздрава РТ.
«Нахожусь в городе Лисичанск. Прошло восемь операций. Начинали в 9:00 утра, вот только что (21:48 по мск – ред.ТИ) завершили последнюю операцию. Все прошло штатно!», – сказал он.
Это далеко не первая поездка главы Минздрава РТ в подшефный регион. В мае текущего года Марсель Миннуллин принял участие в торжественном открытии отремонтированной больницы Лисичанска. «Мы, как шеф-регион, во главе с нашим Раисом Рустамом Миннихановым, сделаем максимально все для того, чтобы мирные жители получали качественное медицинское обслуживание», – отметил тогда министр.
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