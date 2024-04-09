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Еще семеро фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесены в список террористов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», следует из опубликованной на сайте ведомства информации.
В список внесены уроженцы Таджикистана Юсуфзода Давлахтон, Назримад Лутуллои, Зоир Шарипзода, братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил Исломов, а также уроженец Киргизии Алишер Касимов.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551.
Четырех исполнителей теракта задержали утром 23 марта в Брянской области. По обвинению в причастности к теракту арестованы 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения.
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