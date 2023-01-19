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Здоровье
19 января 2023  11:12

В Татарстане вновь увеличилось число заболевших Covid-19

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За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 69 случаев коронавирусной инфекции — на четыре больше, чем днем ранее. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

20 человек госпитализированы, 59 выздоровели. Таким образом, с начала пандемии в РТ зарегистрировано 194 418 случаев заражения, 191 828 человек выздоровели. Число летальных исходов за прошедшие сутки не изменилось.

По России за минувший день выявлено 5914 случаев заражения, 5154 пациента выздоровели. Зарегистрировано 40 смертей от последствий вируса.

#коронавирус #статистика
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