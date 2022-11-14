«Большой нарыв, который прорвется»: эксперты предрекают коллапс в теплоснабжении

Тарифы на тепло каждый год растут, но эти деньги не позволяют обновлять теплотрассы в нужном объеме, из-за чего растут риски аварий. Чем грозит дефицит вложений в отрасль и о плюсах модели «альтернативной котельной» «Татар-информу» рассказала проректор по развитию и инновациям Казанского государственного энергетического университета Ирина Ахметова.

Ирина Ахметова: «Газ дорожает на 6%, а рост стоимости тепла нужно удержать в пределах 4%. У теплоснабжающих организаций в этом случая выход только один – жертвовать другими статьями затрат» Фото: kgeu.ru

«Проблема копится как снежный ком»

– Ирина Гареевна, почему действующая система тарифообразования в теплоснабжении не обеспечивает сферу теплоснабжения достаточным объемом средств для реновации? Ведь жители исправно платят каждый месяц, а трубы все равно рвутся…

– Действительно, каждый месяц все мы как рядовые горожане получаем платежки, и больше половины от суммы в ней – это плата за отопление и горячее водоснабжение. Особенно зимой, ведь в Казани давно отказались от системы 1/12, когда оплата весь год шла равными частями. Кстати, в свое время переход на оплату по факту вызывал много споров. Но тогда энергокомпании смогли настоять на своем, поскольку у них порой зимой просто не было денег, чтобы расплатиться за газ. Потому что летом деньги поступали, и все уходило на ремонты, а зимой начинались морозы, газа нужно было покупать больше, а денег не было. И росла задолженность перед газовиками. При переходе на оплату по факту удалось эти проблемы снять. Но вернемся к платежке...

Конечно, горожан суммы в ней только расстраивают. Они не вникают в тарифную кухню, да и, наверное, не должны этого делать. Но все же тут стоит объяснить: Правительством РФ на каждый год устанавливаются предельные (максимальные) индексы роста платы граждан за коммунальные услуги. В Татарстане, например, этот показатель в прошлом году был установлен на уровне 4%. Это означает, что выше такого предела повышать тарифы на коммуналку, в том числе на тепло, Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам не мог. А за то же время стоимость газа, к примеру, выросла на 6%. А в структуре производства тепловой энергии порядка 60-70% затрат – это топливная составляющая. Ну и вот вам задачка: газ дорожает на 6%, а рост стоимости тепла нужно удержать в пределах 4%. Какой у теплоснабжающих организаций в этом случая выход? Только один – жертвовать какими-то другими статьями затрат.

«Предсказать, как и где именно прорвется, невозможно. Чтобы узнать о том, что находится под землей, нужна очень сложная диагностика» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– И тогда «режут» финансирование ремонтных программ?

– А больше нечего! Но трубе, которая лежит под землей, этого не объяснить. Если по нормативу срок службы трубопровода – 25 лет, то в год нужно менять 4-5% от общей протяженности теплотрасс. Это необходимо просто для поддержания систем теплоснабжения в надежном и безопасном состоянии. По факту до такого уровня замен не поднимаются в России ни в одном городе. В Казани в лучшие годы доходили до 3%, и это еще был очень хороший на среднероссийском фоне показатель. А в этом году опустились до 2-2,5%... Но в некоторых городах и до 1% дело не доходит!

Из-за этого накапливается недоремонт, растет износ теплосетей, и проблема копится как снежный ком. Это как большой нарыв, который рано или поздно все равно прорвется. Беда в том, что предсказать, как и где именно прорвется, невозможно. Если воздушные линии электропередач, например, мы видим, то чтобы узнать о том, что находится под землей, нужна очень сложная диагностика. Тем более на процессы коррозии, на развитие износа, утончения стенок трубопроводов влияет очень много факторов. Даже вот рельсы трамвайные где-то сверху проложены – и у труб будет развиваться электрохимическая коррозия. Состав почвы тоже очень сильно влияет.

По данным Минэнерго РФ, на конец 2020 года общая протяженность тепловых сетей в России, нуждающихся в замене, составила 51,5 тыс. км в двухтрубном исчислении, в том числе ветхих сетей (у которых износ более 60%) – 38,8 тыс. км. При этом протяженность таких тепловых сетей растет с каждым годом.

Отрасль давно нуждается в радикальном увеличении инвестиций на модернизацию. Инструменты для этого есть (концессии, государственные программы), в том числе с 2017 года городам доступна еще и целевая модель рынка тепловой энергии, которую также называют моделью «альтернативной котельной». Однако популярной она так и не стала: за пять лет на этот метод регулирования перешли всего 33 муниципальных образования (в 17 субъектах РФ), из них четыре города-миллионника – Новосибирск, Самара, Красноярск и Пермь. Ожидаемый объем плановых инвестиций в тепло в этих городах составит около 270 млрд рублей, которые было бы невозможно привлечь при действующей системе тарифообразования.

В Татарстане в этом году доля перекладки теплотрасс сильно сократилась, в контуре «Татэнерго» – до 1,8%, хотя по нормативу должно быть 4-5% в год.

С «Водоканалом» из-за недоинвестирования получили бомбу замедленного действия

– В Казани в последние годы больше говорят о замене сетей «Водоканала», тем более что провалы коллекторов фиксировались в последние годы. Теплотрассы на этом фоне меньшей проблемой выглядят…

– Теплоснабжение в Казани сегодня осуществляется без крупных аварий во многом благодаря проведенным в предыдущие годы реформам – в частности, замене центральных тепловых пунктов на индивидуальные, что дало возможность ликвидировать самые ветхие сети горячего водоснабжения. Вкладывалось «Татэнерго» и в магистральные теплопроводы. Но, поверьте, при действующей системе тарифообразования, при всех этих ежегодных и ручных ограничениях на рост тарифов в теплоснабжении сейчас заниматься можно исключительно латанием дыр. Ни о каком развитии речи идти просто не может!

Более того, в нынешней системе, если единая теплоснабжающая организация (ЕТО), то же «Татэнерго», возьмет и по своей инициативе вложится в энергосберегающие мероприятия, то всю полученную за счет этого экономию у нее впоследствии просто «вырежут» из тарифа. В таких условиях ЕТО совершенно невыгодно вкладываться в модернизацию. Поэтому и очереди из инвесторов в сферу тепла мы не видим. Абсолютно непривлекательная в этом плане отрасль. Но, знаете, с «Водоканалом» из-за того же многолетнего недоинвестирования получили в итоге бомбу замедленного действия, так и тут получим – следующим «посыпаться» может именно теплоснабжение. В некоторых городах мы уже это наблюдаем, помните, в Самаре машины под землю уходили. Там, где ситуация в итоге дошла до крайней точки, и решились на переход в ценовые зоны – на модель «альтернативной котельной».

«Теплоснабжение в Казани сегодня осуществляется без крупных аварий во многом благодаря проведенным в предыдущие годы реформам» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– В чем ключевое отличие этой модели?

– В ценовых зонах теплоснабжения регулятором – Госкомитетом РТ по тарифам – будут установлены только предельные цены тепловой энергии, и разработан график достижения этой цены. В случае с городами, где преобладает газовая генерация, как в Татарстане, это 5-летний график. Кстати, расчеты, проведенные еще в 2017 году, когда в Федеральный закон «О теплоснабжении» были внесены поправки о ценовых зонах, показали, что в России есть и города, где действующие тарифы выше тех, что получатся в итоге при «альткотельной». Например, такие города есть в контуре генерации «Интер РАО».

В любом случае ежегодный рост стоимости тепловой энергии в рамках достижения предельной цены можно сглаживать, для этого у госрегуляторов есть масса инструментов. Но при таком переходе достигается главное – все единые теплоснабжающие организации (ЕТО), работающие в том или ином городе, получают понятную перспективу, они будут знать цену тепла на пять лет вперед минимум. И будут понимать, что регулятор у них ничего больше не «срежет», а все, что они смогут сэкономить за счет модернизации систем теплоснабжения, останется у них в распоряжении.

«Газ дорожает быстрыми темпами, поэтому, к сожалению, нас всех в краткосрочной перспективе ждет большое повышение цен на теплоснабжение» Фото: © «Татар-информ»

Других инструментов для кратного роста инвестиций в теплоснабжение просто нет

– В свое время КГЭУ делал расчеты по переводу на эту модель и Казани. И получалось, что тариф в таком случае вырос бы здесь сразу на 18%! Видимо, это тогда власти Казани и отпугнуло от этого метода регулирования?

– Уже не секрет, но на 2023 год предельный рост платы граждан составит 9%, а еще через год он будет еще выше. Газ дорожает быстрыми темпами, поэтому, к сожалению, нас всех в краткосрочной перспективе ждет большое повышение цен на теплоснабжение. То есть, на самом деле, тарифы все равно вырастут, и не факт, что в итоге цена гигакалории не окажется такой же или даже выше, чем было бы при переходе на «альткотельную». Когда в прошлом году мы обсуждали эту тему, предельный рост платы граждан был 4%, а при переходе на альткотельную предлагалось сделать рост еще плюс 2%, то есть в сумме на 6% – это не такая большая величина. На мой взгляд, здесь простая альтернатива – либо мы будем платить много, как сейчас, но при этом надежность теплоснабжения из года в год будет ухудшаться, либо платить больше на 2%, но при этом гарантированно не остаться зимой без тепла в квартирах.

Кроме того, может быть, для Казани тема с тарифами и выглядит «перегретой», но, например, в таком городе, как Бугульма, и сейчас один из самых высоких тарифов на тепло в Татарстане. При этом там и высокий износ системы теплоснабжения. А доходы у населения совсем не такие, как в Казани. Очень многие потребители перебрались оттуда в Альметьевск, объемы полезного отпуска снижаются, а постоянные затраты не меняются. Растет недофинансирование.

На самом деле, других инструментов для кратного роста инвестиций в модернизацию теплоснабжения сейчас просто нет. Только при переходе на «альткотельную» теплоснабжающие организации смогут нарастить затраты на ремонты. И не просто на ремонты, они смогут наконец-то проводить реальную модернизацию централизованных систем. А за счет этого сократится и количество прорывов, и количество аварий, и количество отключений, повысится надежность теплоснабжения. Конечно, произойдет это не сразу, не в первый же год, но в 5-летней перспективе это вполне реально. И это будет заметно всем! Если же ничего не менять, то еще два-три года – и начнется коллапс в теплоснабжении.

Только при переходе на «альткотельную» теплоснабжающие организации смогут нарастить затраты на ремонты Источник: minenergo.gov.ru

– На ваш взгляд, какие города в Татарстане стоит перевести в ценовые зоны первыми?

– Казанский государственный энергетический университет в последние годы провел актуализацию схем теплоснабжения Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска, Азнакаево, даже для Джалиля такую работу сделали. Реализовали мы такие проекты и в других городах: недавно получили заказ от Йошкар-Олы, причем с требованием сделать расчеты перехода на метод «альткотельной». Волгограду делали схему теплоснабжения. Надо отметить, что в Татарстане ситуация все же получше, чем в других регионах.

На сайте Минэнерго РФ всем доступен калькулятор, каждый может ввести данные и посчитать тариф. На мой взгляд, «альткотельная» – конечно, не спасительная пилюля для всех, не каждому городу будет выгодно переходить на эту модель. Будет выгодно там, где в течение долгих лет искусственно сдерживался рост тарифов, где из-за таких вот ошибок было накоплено большое недофинансирование. И, конечно, модель подойдет городам, в которых есть заинтересованная ЕТО, способная инвестировать в ускоренную модернизацию.

В Татарстане, очевидно, спокойно на «альткотельную» может перейти Казань, тем более что для «Татэнерго» и «Казэнерго» это важно, они понимают, что латать дыры – это путь в никуда. Возможно, пилотной площадкой для тестирования модели в нашей республике может стать и другой город. Сейчас начнется новая череда актуализаций схем теплоснабжения. Если наш университет победит в тендерах и будет участвовать в этих работах, мы для каждого города проведем соответствующие расчеты, и у нас тогда будут сравнительные данные, мы сможем сказать, где это можно сделать мягче. Возможно, для пилота подойдет, например, Заинск. Там один источник тепла, и город небольшой.

На мой взгляд, тянуть больше нельзя, время уходит. У каждого участника процесса своя правда. ЕТО очень переживают за состояние тепловых сетей, потому что именно они отвечают за надежность, безопасность теплоснабжения. Государственный комитет по тарифам тоже можно понять, они отстаивают интересы граждан и стараются не допустить резкого роста тарифов. Но очень важно поскорее найти компромисс. Чтобы не дойти до той точки невозврата, когда придется в режиме аврала спасать города от коллапса.

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Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»