Из-за роста цен на оборудование «Татэнерго» заменило к зиме всего 1,8% теплосетей

Доля замены тепловых сетей в «Татэнерго» в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов составила всего 1,8%, что ниже уровня 2021 года, когда удалось переложить 3% сетей. Это связано, прежде всего, со скачкообразным ростом цен на материалы и оборудование во втором полугодии 2021 года и в начале 2022 года, сообщили «Татар-информу» в компании. При этом сумма затрат на ремонт теплосетей в этом году выросла – с 2,6 млрд до 2,8 млрд рублей.

В целом в городах присутствия «Татэнерго» в течение ремонтной кампании 2022 года заменили более 40 км тепловых сетей. Так, «Казанские тепловые сети» (КТС) переложили 26 км сетей (замена 52 и реконструкция 23 участков), в том числе проложили новые магистральные трубопроводы на участках по улицам Лечебная, Волгоградская, Вахитова, Тэцевская и др. А в рамках республиканской президентской программы «Наш двор» по благоустройству КТС выполнили работы по ремонту тепловых сетей в 66 дворах.

В Набережных Челнах «Татэнерго» заменило 10 км сетей на 50 объектах. Наиболее крупные из них – это реконструкция тепловода №522 по Сармановскому тракту общей протяженностью 317 метров и тепловой сети к 34 микрорайону «Прибрежный» длиной 534 метра (в обоих случаях трубы меняли на больший диаметр). В Нижнекамске под замену пошло 2 км на пяти объектах (в частности, речь идет о реконструкции тепловода №3 на участке от тепловой камеры на ул.Баки Урманче до тепловой камеры на ул.Сююмбике). Также компания переложила 2 км на семи участках тепловых сетей Заинской ГРЭС.

При этом, по данным «Татэнерго», степень износа тепловых сетей, «вызывающая потенциальные риски роста повреждаемости трубопроводных систем», остается высокой во всех городах присутствия компании. По «Казанским тепловым сетям» износ составляет 46%, по Набережночелниским – 53%, в Заинске оценивается в 51%, а в Нижнекамске и вовсе в 68%.

«В целях ликвидации износа сетей необходимо увеличить объем ежегодной замены трубопроводов до величин более уровня нормативного износа, то есть не менее 4% от общей протяженности тепловых сетей ежегодно», – заявили в компании. Требуемый объем замены трубопроводов со сроком службы более 25 лет по компании на данный момент оценивается в более чем 550 км.

«Решение этой задачи возможно путем перехода в ценовые зоны теплоснабжения, что позволит нарастить объем замены трубопроводов, сохранить устойчивое функционирование компании, получить возможность планирования долгосрочных инвестиционных мероприятий по обеспечению перспективного роста нагрузки», – отметили в «Татэнерго», добавив, что сейчас компания «проводит работу с Правительством РТ и исполнительными комитетами городов присутствия по переходу в ценовые зоны теплоснабжения (так называемая модель «альтернативной котельной»), в рамках которых объем дополнительных инвестиций за 10 лет составит около 27 млрд рублей, «что позволит в том числе реализовать высоко востребованные проекты».

Тем не менее, при подготовке к новому отопительному сезону компания провела все запланированные ремонтные работы на генерирующем оборудовании электростанций, а на тепловых сетях – все запланированные объемы замены сетей, добавили в «Татэнерго».

Кроме того, в компании сформированы необходимые запасы резервного топлива, аварийные запасы материалов и запчастей, выполнены все предписания контрольно-надзорных органов, влияющих на прохождение осенне-зимнего периода.