«Дорожало все – от электродов до труб»: когда дадут тепло в дома и как изменятся тарифы

Готовность к отопительному сезону в муниципалитетах Татарстана практически 100%-ная. Несмотря на сложности, связанные с тем, что подорожали стройматериалы, теплоснабжающие организации провели ремонт на всех запланированных объектах. Когда подадут тепло во все дома и сколько оно будет стоить в новом сезоне - в материале «Татар-информа».

Марат Айзатуллин: «Отопительный сезон должен начинаться на шестой день периода, в котором среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне ниже 8 градусов по Цельсию» Фото: prav.tatarstan.ru

До конца недели отопительный сезон начнется во всех районах

На сегодняшний день тепло в Татарстане подали в 4,2 тыс. жилых домов из 17,7 тыс. То есть почти четверть от общего количества домов уже отапливаются, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

По его словам, отопление также получили 62% детских садов, 64% школ, 58% объектов здравоохранения, 28% учреждений культуры, 23% организаций спорта и молодежи и в 42% объектов соцзащиты. «Запущены 39,1% котельных», – отметил также Айзатуллин.

Министр уточнил, что, несмотря на неожиданное потепление, отопительный сезон официально уже стартовал в 37 муниципальных образованиях Татарстана, в том числе и в Казани. Как известно, такие решения принимают местные власти.

«Отопительный сезон должен начинаться на шестой день периода, в котором среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне ниже 8 градусов по Цельсию. Однако органы местного самоуправления могут, не дожидаясь наступления холодов, принять решение о начале отопительного сезона в муниципальном образовании и начать запускать тепло в первую очередь в социальные объекты с постоянным пребыванием людей. Это больницы, детские сады, школы, дома престарелых, интернаты», – заявил министр.

Первым в Татарстане такое решение принял Черемшанский район – там отопительный сезон стартовал с 8 сентября. До конца этой недели, уверен Айзатуллин, аналогичные постановления подпишут и все оставшиеся районы. Хотя в Татарстан пришло «бабье лето»,

Задержка выдачи паспортов готовности связана с проходящими в домах программами капремонта, «где-то опрессовкой, где-то – сдачей дымоходов». Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пока не все дома получили паспорта готовности

В целом, по словам министра, подготовка объектов к предстоящему зимнему периоду в РТ подходит к завершению. Полностью готовы объекты здравоохранения, образования и социальной защиты. На 99,9% — объекты культуры, на 98,1% — объекты молодежи, на 99,2% — спортобъекты. Завершается и подготовка котельных: на сегодняшний день готовы к работе 99,7% из них.

Важной вехой в рамках ежегодной подготовки к любому осенне-зимнему периоду является получение паспортов готовности. Такая обязанность прописана в приказе Минэнерго РФ. Многоквартирные дома и остальные потребители тепла, должны были получить паспорта еще до 15 сентября. У теплоснабжающих и теплосетевых организаций – то есть тех, кто производит и доставляет до потребителей тепло, есть еще время до 1 ноября. Последними, до 15 ноября, паспорта готовности должны получить муниципальные образования.

По данным Минстроя Татарстана, в целом по республике паспорта получили уже 99,1% многоквартирных домов. Традиционно «подхрамывает с капремонтом» Пестречинский район (там обеспеченность паспортами на сегодня ниже всех по республике – 96,4%). В Казани готовность 98,3%, – не получили документы еще 102 дома. В Набережных Челнах готовность составляет 99,8%, там осталось всего три дома.

Как правило, задержка связана с проходящими в домах программами капремонта, «где-то опрессовкой, где-то – сдачей дымоходов». До конца текущей недели Айзатуллин пообещал, что все эти вопросы будут полностью решены. И Ростехнадзор выдаст все необходимые документы.

Увеличение расхода тепловой энергии напрямую зависит от температурного режима, поэтому, как правило, наиболее существенное начисление платы за отопление случится в самые холодные зимние месяцы Фото: © «Татар-информ»

С октября в платежках появятся начисления за отопление

«Хотелось бы отметить, что пуск тепла происходит не всегда гладко, особенно в больших городах. Налаживание системы достижения наружных параметров теплоносителей требует определенного времени. Надеюсь, жители республики с пониманием отнесутся к возможным временным неудобствам», — попросил также министр.

Он напомнил, что с октября в платежных квитанциях снова появится сумма за отопление. С 1 июля средняя стоимость тепловой энергии для населения в Татарстане выросла на 6,7%, до 2 тыс. 12,34 рубля за Гкал. В октябре в квитанциях придет сумма за фактическое потребление в сентябре. Увеличение расхода тепловой энергии напрямую зависит от температурного режима, поэтому, как правило, наиболее существенное начисление платы за отопление случится в самые холодные зимние месяцы.

По словам Айзатуллина в Татарстане сохраняется проблема оплаты долгов за ЖКУ. На конец третьего квартала их общая сумма выросла до 8,9 млрд рублей. Министр объяснил, что «это все копится с 2004 года, когда в Татарстане начались программы капремонта». На долги за жилищные услуги в этой сумме приходится порядка 45%. «Мы [в министерстве] эту сумму расщепляем, смотрим по годам, по некоторым долгам уже нет точки возврата», – пояснил он.

Вместе с тем руководитель ведомства подчеркнул, что текущая собираемость платежей в Татарстане держится на высоком уровне – 98-99%.

Рустам Абдулхаков: «В течение лета компания «Казэнерго» выполнила весь запланированный объем мероприятий при подготовке к отопительному периоду» Фото: prav.tatarstan.ru

Энергетики пересматривают инвестпрограммы

О готовности обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей предстоящей зимой на брифинге рассказали также представители «Казэнерго», «Водоканала», «Сетевой компании» и «Татэнерго».

По словам гендиректора «Казэнерго» Рустама Абдулхакова, в течение лета компания выполнила весь запланированный объем мероприятий при подготовке к отопительному периоду. К слову, у компании 125 газовых котельных, которые снабжают теплом 25% потребителей в Казани, в том числе 2 тыс. многоквартирных домов и 327 учреждений социальной сферы – школы, детские сады и так далее. Предприятие заменило или реконструировало 8 км теплосетей, а также обновило оборудование котельных. В связи с тем, что на прошлой неделе в Казани было холодно, компания уже начала подачу тепла по заявкам от потребителей социальной сферы – на сегодня подключено 186 объектов образования, здравоохранения и туристической сферы.

Свою часть работ в рамках подготовки к отопительному сезону полностью выполнил и «Водоканал».

Заместитель генерального директора – технический директор «Сетевой компании» Альмир Латипов отметил, что подготовка к зиме в этом году прошла в штатном режиме. Несмотря на «небольшие трудности по ценам и зарубежному оборудованию», возникшие в текущем сезоне по понятным причинам, «выходы разработаны, и импортозамещение проведено, а потому основная задача в отопительном сезона – надежное электроснабжение – будет реализована».

Ильгизар Гайфуллин: «По результатам еще весенних опрессовок теплосетей пришлось устранять более 500 повреждений, на что потребовалось изыскивать дополнительные средства» Фото: prav.tatarstan.ru

Материалы для ремонта подорожали на 30-35%

Рост цен на материалы и услуги подрядчиков повлиял и на ремонтную программу «Татэнерго», чьи теплосетевые филиалы обеспечивают теплом жителей не только Казани и Набережных Челнов, но также Нижнекамска и Заинска. Как рассказал на брифинге заместитель генерального директора – технический директор «Татэнерго» Ильгизар Гайфуллин, во втором полугодии 2021 года и в начале 2022 года на закупках дорожало все – от электродов до труб большого диаметра. По некоторым позициям, посетовал Гайфуллин, рост доходил до 50%. В среднем же по всем закупкам топ-менеджер оценил подорожание в 30-35%.

В итоге в этом году компания заменила в городах присутствия лишь чуть более 40 км теплосетей, хотя ранее старалась менять не менее 60 км. В Казани работы затронули 26 км – замена на 52 участках, реконструкция еще на 23, в Набережных Челнах – заменили 10 км на 50 объектах, в Нижекамске и Заинске – по 2 км на пяти и семи участках соответственно. Гайфуллин заверил, что все необходимые для прохождения осенне-зимнего периода работы компания выполнила в полном объеме. Хотя по результатам еще весенних опрессовок теплосетей пришлось устранять более 500 повреждений, на что потребовалось изыскивать дополнительные средства.

Теплоисточники компании к зиме готовы практически полностью, в ремонте остается еще пять единиц оборудования – два турбоагрегата и два генератора, а также один энергетический котел на ТЭЦ в Казани и Набережных Челнах, до конца октября все работы на них будут закончены. В Казани также еще не завершены работы на тепловоде №11 по ул. Вахитова (также все доделают к октябрю). Компания рассчитывает в положенные законом сроки получить паспорт готовности. К предстоящему сезону компания на 100% готова, и готова подать тепло на любой объект – если будут заявки.

По оценке «Татэнерго», степень износа тепловых сетей в городах присутствия компании не снижается. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Доля замены тепловых сетей в «Татэнерго» снизилась до 1,8% от общей протяженности

В самом «Татэнерго» корреспонденту «Татар-информа» сообщили, что на ремонты, реконструкцию и модернизацию объектов в 2022 году было потрачено почти 7 млрд рублей, в том числе на электростанциях – 4,2 млрд рублей, на оборудование теплосетевых филиалов – 2,8 млрд рублей. Это больше, чем было годом ранее – тогда финансирование составило 6,1 млрд рублей (3,5 млрд и 2,6 млрд соответственно).

Несмотря на формальный рост вложений, из-за повышения цен, доля замены тепловых сетей по филиалам «Татэнерго» снизилась до 1,8% от общей протяженности (в 2021 году было 3%). Тогда как для повышения уровня надежности теплосетевой инфраструктуры замена труб должна доходить до 4% от общей протяженности ежегодно (так называемый уровень нормативного износа).

По оценке «Татэнерго», степень износа тепловых сетей в городах присутствия компании не снижается. По филиалу «Казанские тепловые сети» износ трубопроводов оценивают в 46%, в Набережных Челнах – в 53%, в Нижнекамске – 68%, а по сетям от Заинской ГРЭС – в 51%. Требуемый объем замены трубопроводов (со сроком службы более 25 лет) только по «Татэнерго» составляет более 550 км!

«В целях ликвидации износа сетей необходимо увеличить объем ежегодной замены трубопроводов до величин более уровня нормативного износа, то есть не менее 4% от общей протяженности тепловых сетей ежегодно. Решение данной задачи возможно путем перехода в ценовые зоны теплоснабжения, что позволит нарастить объем замены трубопроводов, сохранить устойчивое функционирование компании, получить возможность планирования долгосрочных инвестиционных мероприятий по обеспечению перспективного роста нагрузки», – заявили в «Татэнерго».

По данным компании, сейчас совместно с Правительством РТ и исполнительными комитетами городов своего присутствия она ведет работу по переходу этих муниципалитетов на модель «альтернативной котельной». Объем дополнительных инвестиций за 10 лет в рамках ценовых зон может составить порядка 27 млрд рублей, «что позволит в том числе реализовать высоко востребованные проекты».

«Плюсами данной модели являются повышение надежности теплоснабжения, прозрачность ценообразования, привлечение дополнительных источников для инвестиций, создание стимулов для оптимизации системы теплоснабжения и сохранение полученного эффекта для реинвестирования. Минусы – возможный рост задолженности вследствие роста тарифа, социальное напряжение, возможные споры с поставщиками ресурсов и теплосетевыми транзитными организациями по нерегулируемым ценам», – считают в «Татэнерго».

В качестве другого пути в компании напомнили о реализованной в 2017 году программы установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в Казани, которая позволила ликвидировать более 260 км ветхих сетей горячего водоснабжения и вывести из эксплуатации крайне изношенное оборудование 100 центральных тепловых пунктов. Юридически это было прямое инвестирование из федерального Фонда ЖКХ и собственных средств компании. В итоге износ сетей по Казанским тепловым сетям удалось снизить с 60% до 46%, а повреждаемость – с 800 до 500 инцидентов в год.

Также с 1 января 2023 года в России должна стартовать масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, стоимостью до 150 млрд рублей в год. Такое поручение недавно дал Президент РФ Владимир Путин. Мегапроект будет рассчитан на пять лет, и Татарстан, заявил на брифинге глава республиканского Минстроя Марат Айзатуллин, также готовит сейчас свои заявки на получение своей части из столь большого пирога. Представители «Татэнерго», и «Водоканала» подтвердили, что со своими инвестпрограммами они также рассчитывают попасть в данный федеральный проект.