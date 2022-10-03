Минэнерго РФ: темпы замены тепловых сетей в стране в 2020-2021 годы снизились до 1,5-1,8%

В среднем по стране с 2013 по 2019 тепловые сети обновлялись темпами не более 2,7% в год, за исключением 2020 и 2021 годов, когда произошел рост уровня цен на материалы и темп обновления снижался до 1,5-1,8%. Об этом «Татар-информу» сообщили в министерстве энергетики РФ.

Напомним, по данным «Татэнерго», доля замены тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 годов в городах присутствия компании составила всего 1,8%, что ниже уровня 2021 года, когда удалось переложить 3% сетей. В компании это объяснили, прежде всего, скачкообразным ростом цен на материалы и оборудование во втором полугодии 2021 года и в начале 2022 года. При этом сумма затрат на ремонт теплосетей в этом году выросла – с 2,6 млрд до 2,8 млрд рублей.

По данным Минэнерго РФ, на конец 2020 года общая протяженность тепловых сетей в России, нуждающихся в замене в соответствии со сроками эксплуатации, в двухтрубном исчислении составила 51,5 тыс. км, в том числе протяженность ветхих сетей (то есть имеющих износ по данным технической инвентаризации более 60%) - 38,8 тыс. км. При этом протяженность таких тепловых сетей имеет тенденцию к увеличению. Так, протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене, увеличилась с 2016 по 2021 год на 4,1% (или на 2,03 тыс. км в двухтрубном исчислении), а ветхих сетей – на 5,5% (или на 2,04 тыс. км).

В федеральном ведомстве в комментарии «Татар-информу» отметили, что «недостаточный объем перекладки тепловых сетей ведет к увеличению числа аварий, что ставит под угрозу обеспечение населения теплом. Именно по этой причине темпы перекладки тепловых сетей следует наращивать ускоренными темпами - 4-5% в год».

В Минэнерго РФ заявили, что на сегодняшний день существует большой набор инструментов привлечения инвестиций в отрасль (концессии, государственные программы), а с 2017 года совместно с ФАС России, Минстроем России и Минэкономразвития России реализуется еще и целевая модель рынка тепловой энергии, так называемый метод регулирования «альтернативная котельная». К настоящему времени к ценовым зонам теплоснабжения решением Правительства РФ уже отнесено 33 муниципальных образования (в 17 субъектов РФ), в том числе четыре города с численностью населения свыше 1 млн человек – Новосибирск, Самара, Красноярск и Пермь. Ожидаемый объем плановых инвестиций, привлекаемый в теплоснабжающий комплекс 33 муниципальных образований, составит около 270 млрд руб. Средний темп перекладки сетей в городах, перешедших на «альтернативную котельную», составляет 5-6%.

В «Татэнерго» ранее сообщали, что ведут работу с Правительством РТ и исполнительными комитетами городов присутствия по переходу в ценовые зоны теплоснабжения, в рамках которых объем дополнительных инвестиций за 10 лет составит около 27 млрд рублей, «что позволит в том числе реализовать высоко востребованные проекты».

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