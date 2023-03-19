Еще 194 жителя Татарстана заразились Covid-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане последние три дня почти не меняется. За сутки в республике зарегистрировано 194 заболевших Covid-19 (18 марта были выявлены 193 случая, 17-го — 195). Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 20 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 28 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом, согласно официальным данным, заразились 201 688 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 198 470 жителям региона, в том числе за последние сутки излечились 186 пациентов. Днем ранее стало известно о 248 поправившихся больных.

Общее число признанных в республике смертей от Covid-19, как и прежде, равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе на территории Татарстана публиковалась 20 января.

В целом по России за день Covid-19 заразились 12 333 человека. В больницы доставлены 785 пациентов. Выздороветь удалось 9815 жителям страны. Жертвами болезни стали 33 заразившихся.