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Общество 18 марта 2023 11:20

Еще 193 жителя Татарстана заразились коронавирусом

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За последние сутки в Татарстане выявили 193 новых ковид-случая – это на два меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 28 жителям республики. 248 татарстанцев вылечились. Всего с начала пандемии в регионе инфекцию подхватили 201 494 человека, 198 284 уже выздоровели.

#коронавирус
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