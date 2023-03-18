Еще 193 жителя Татарстана заразились коронавирусом

За последние сутки в Татарстане выявили 193 новых ковид-случая – это на два меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 28 жителям республики. 248 татарстанцев вылечились. Всего с начала пандемии в регионе инфекцию подхватили 201 494 человека, 198 284 уже выздоровели.